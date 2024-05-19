الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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44 في مكة.. ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 درجة في مكة ومزدلفة ومنى، وأقلها 13 درجات في السودة بمنطقة عسير جنوب المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 43 درجة في عرفات، و41 في المدينة المنورة، و40 في العلا والوجه ووادي الدواسر، و37 درجة في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 13، وأبها 19، والباحة وطريف والطائف وحائل والقريات 20 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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