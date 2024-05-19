44 في مكة.. ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44
درجة في مكة ومزدلفة ومنى، وأقلها 13 درجات في السودة بمنطقة عسير جنوب المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 43 درجة في عرفات، و41 في المدينة المنورة، و40 في العلا والوجه ووادي الدواسر، و37 درجة في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 13، وأبها 19، والباحة وطريف والطائف وحائل والقريات 20 درجة مئوية.