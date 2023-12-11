إنذار أحمر لـ11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد اليوم تحذيرًا، من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز
درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعاً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة
وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى الحادية عشر مساءً.
أمطار
غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطقوأوضح
على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية
الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول،وارتفاع الأمواج على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل"العلا".
2 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل "طريق وعرعر والعويقيلة".
3 – منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج تيماء والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما".
4 - منطقة الجوف وتشمل "القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة والليث وجدة وبحرة والطائف والجموم وخليص والكامل".