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بشرى لطلاب الثانوية الموهوبين.. تفاصيل برنامج "التسجيل المزدوج" بجامعة جدة

جامعة جدة
جامعة جدة
أ أ
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تنظم جامعة جدة،لقاءً لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة للتعريف ببرنامج "التسجيل المزدوج"، الذي يهدف لاستقطاب ورعاية الموهوبين.اضافة اعلان
وصرحت المشرف على إدارة استقطاب الموهوبين بجامعة جدة، الدكتورة هيا الحمياني؛ بأن البرنامج يتيح للطلاب في الصف الثالث الثانوية دراسة مقررات جامعية،ـ بالتزامن مع مقرراته في الثانوية.

المقررت التي يتم تدريسها

وأضافت: المقررات التي يتم دراستها تشمل اللغة الصينية، والمهارات اللغوية، والثقافة الإسلامية وبعض المقررات العامة التي يدرسها الطالب بالجامعة.
وأشارت إلى أن هذا النوع من البرامج يسهل على الطالب التعود على الحياة الجامعية قبل الالتحاق، فضلاً عن أنه يسهم في التفريع الأكاديمي ويقلل المدة التي يلتحق خلالها الطالب بالجامعة.
وأوضح أن هذه البرامج تستثمر قدرات الطلاب الموهوبين عبر إظهار مواهبهم.

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