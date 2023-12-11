عاجل.. "هيئة التطوير" تكشف حقيقة المعلومات المتداولة حول أراضي مشروع الدرعية

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نفت هيئة تطوير بوابة الدرعية ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي حول الأراضي المنزوعة والواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية. اضافة اعلان





تطوير بوابة الدرعية



وقالت الهيئة إنها تتابع تطوير بوابة الدرعية تنفيذ خطتها المعتمدة مسبقًا في هذا الصدد، لضمان تطبيق أفضل الممارسات الممكنة لجميع السكان.وأكدت هيئة تطوير بوابة الدرعية حفاظها على حقوق السكان وإبقائهم على إطلاع بآخر المستجدات من خلال التواصل المباشر والمنصات الرسمية.ونوهت الهيئة على الجميع بأهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.