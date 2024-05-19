الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن إجراء الفصل وإصدار جواز سفر مستقل

خطوات-إصدار-الجواز-الإلكتروني-عبر-ابشر
الجوازات
أ أ
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أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا بشأن إجراء الفصل وإصدار جواز سفر مستقل.
وأوضحت على حساب خدمة العملاء بمنصة إكس، أنه يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإتمام إجراء الفصل وإصدار جواز سفر مستقل.اضافة اعلان
جاء ذلك ردًا على سؤال يقول:" أنا كنت مع أختي بجواز واحد وأريد تجديد الجواز لكن التطبيق يقول لا يمكن بسبب وجود تابع".



 

جواز سفر مستقل لكل فرد

وفي وقت سابق، أكدت "المديرية العامة للجوازات" عدم إمكانية إضافة تابعين لصاحب الجواز الرئيس، مؤكدة ضرورة إصدار جواز مستقل لكل شخص.
جاء ذل خلال ردها على استفسارات وتساؤلات المستفيدين، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".
وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال الرغبة بإصدار جواز سفر للشخص المضاف مع الأم، فيتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإتمام إجراء الفصل وبينت، أنه يتم استلام جواز سفر التابع من قبل ولي الأمر أو المفوض من قبله بمراجعة إدارة الجوازات في منطقة المستفيد، ويتطلب ذلك حجز موعد مسبق.
واستعرضت الجوازات مؤخراً عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني، مشيرة إلى ضرورة حجز موعد إلكتروني في حال الرغبة في تسلم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات، وأوضحت أن إيقاف الخدمات عن المواطن لا يمنعه من السفر، طالما لا يوجد عليه منع من السفر.

الشروط الأساسية لتجديد الإقامة المنزلية

وأشارت "الجوازات" إلى أنه لتجديد الإقامة المنزلية توجد مجموعة من المتطلبات الأساسية اللازمة وهي كالتالي:
1 - أن يكون جواز سفر المستفيد ساري المفعول.
2 - أن يكون المستفيد المعين غير مسجل كمتغيب.
3 - أن يكون قد سدد رسوم الإقامة للمدة المطلوبة.
4 - ألا يكون لدى المستفيد المعين أي مخالفات مرورية معلقة.
5 - أن تكون أفراد الأسرة غير مسجلين في جواز سفر المستفيد المعين.
6 - أن تكون بصمات وصور المستفيد المعين وأفراد أسرته فوق ست سنوات مسجلة في النظام.

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