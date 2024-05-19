الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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مواعيد ما تبقى من الفصل الدراسي الثالث والعودة للعام الدراسي الجديد 1446هـ

الطلاب
أرشيفية
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أوشك العام الدراسي 1445هـ على بلوغ محطة النهاية، فيما يتبقى أقل من شهر على الاختبارات والحصول على الإجازة الصيفية.
وفيما يلي مواعيد ما تبقى من الفصل الدراسي الثالث والعودة للعام الدراسي القادم 1446هـ:اضافة اعلان

الاختبارات العملية والشفهية

تنطلق الاختبارات العملية والشفهية يوم الثلاثاء 1445/11/20هـ/ الموافق 2024/5/28م.

الاختبارات النهائية التحريرية

يؤدي طلاب مدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اختبارات نهاية العام التحريرية يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 يونيو 2024م.
ويخوض الاختبارات أكثر من 6 ملايين طالب في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة، في مختلف الصفوف بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي. 

إجازة نهاية العام الدراسي

من المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ

مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1446ھ

وأعلنت وزارة التعليم، عن مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1446ھ لمدارس التعليم العام.
وبينت أن عودة المشرفين ومنسوبي المكاتب والمعلمين المكلفين بأعمال إدارية والكادر الإداري بالمدارس للعام الدراسي القادم 1446هـ ستكون يوم الأحد 1446/1/29هـ/ الموافق 4/08/2024.

عودة المعلمين

كما سيعود المعلمون الممارسون للتدريس للعام الدراسي القادم 1446هـ، ابتداءً من يوم الأحد 1446/2/7هـ/.الموافق 4/08/2024

بداية العام الدراسي 1446هـ

ومن المقرر أن تكون بداية الدراسة للعام الدراسي القادم 1446هـ، يوم الأحد 1446/2/14هـ/ الموافق 18/08/2024.

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