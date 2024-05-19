مواعيد ما تبقى من الفصل الدراسي الثالث والعودة للعام الدراسي الجديد 1446هـ

أ أ
أوشك العام الدراسي 1445هـ على بلوغ محطة النهاية، فيما يتبقى أقل من شهر على الاختبارات والحصول على الإجازة الصيفية.
وفيما يلي مواعيد ما تبقى من الفصل الدراسي الثالث والعودة للعام الدراسي القادم 1446هـ:
الاختبارات العملية والشفهيةتنطلق الاختبارات العملية والشفهية يوم الثلاثاء 1445/11/20هـ/ الموافق 2024/5/28م.
الاختبارات النهائية التحريريةيؤدي طلاب مدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اختبارات نهاية العام التحريرية يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 يونيو 2024م.
ويخوض الاختبارات أكثر من 6 ملايين طالب في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة، في مختلف الصفوف بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي.
إجازة نهاية العام الدراسيمن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ
مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1446ھوأعلنت وزارة التعليم، عن مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1446ھ لمدارس التعليم العام.
وبينت أن عودة المشرفين ومنسوبي المكاتب والمعلمين المكلفين بأعمال إدارية والكادر الإداري بالمدارس للعام الدراسي القادم 1446هـ ستكون يوم الأحد 1446/1/29هـ/ الموافق 4/08/2024.