مواعيد ما تبقى من الفصل الدراسي الثالث والعودة للعام الدراسي الجديد 1446هـ

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أوشك العام الدراسي 1445هـ على بلوغ محطة النهاية، فيما يتبقى أقل من شهر على الاختبارات والحصول على الإجازة الصيفية.

وفيما يلي مواعيد ما تبقى من الفصل الدراسي الثالث والعودة للعام الدراسي القادم 1446هـ:





الاختبارات العملية والشفهية



الاختبارات النهائية التحريرية



إجازة نهاية العام الدراسي



مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1446ھ



عودة المعلمين



بداية العام الدراسي 1446هـ



تنطلق الاختبارات العملية والشفهية يوم الثلاثاء 1445/11/20هـ/ الموافق 2024/5/28م.يؤدي طلاب مدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اختبارات نهاية العام التحريرية يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 يونيو 2024م.ويخوض الاختبارات أكثر من 6 ملايين طالب في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة، في مختلف الصفوف بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي.من المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـوأعلنت وزارة التعليم، عن مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1446ھ لمدارس التعليم العام.وبينت أن عودة المشرفين ومنسوبي المكاتب والمعلمين المكلفين بأعمال إدارية والكادر الإداري بالمدارس للعام الدراسي القادم 1446هـ ستكون يوم الأحد 1446/1/29هـ/ الموافق 4/08/2024.كما سيعود المعلمون الممارسون للتدريس للعام الدراسي القادم 1446هـ، ابتداءً من يوم الأحد 1446/2/7هـ/.الموافق 4/08/2024ومن المقرر أن تكون بداية الدراسة للعام الدراسي القادم 1446هـ، يوم الأحد 1446/2/14هـ/ الموافق 18/08/2024.