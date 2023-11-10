العالم في أسبوع.. 3.4 مليار ريال من حساب المواطن والمحظورات الـ 14 في مشروع "نظام الإعلام"

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع. اضافة اعلان





أولاً: محليًا



ثانيًا: دوليًا



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