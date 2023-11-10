العالم في أسبوع.. 3.4 مليار ريال من حساب المواطن والمحظورات الـ 14 في مشروع "نظام الإعلام"

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً: محليًاولي العهد يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة (فيديو)
دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
مجلس الوزراء يتابع التطورات في غزة ويؤكد وقوف المملكة بجانب فلسطين
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض.
مغادرة الطائرة السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 450 مليون ريال
سجلت تبرعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 450 مليون ريال في يومها الثامن منذ انطلاقها.
تفاصيل الدفعة الـ 72 من حساب المواطن
كشف “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ 72 – شهر نوفمبر، التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من يوم الخميس.
غرامة 10 ملايين ريال.. المحظورات الـ 14 في مشروع "نظام الإعلام"
طرحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مشروع "نظام الإعلام" للعموم على منصة "استطلاع" لإبداء مرئياتهم حياله.
موقف إنساني لأمير عسير مع امرأة فُجعت في ابنها وابنتها.. بماذا أمر؟ (فيديو)
وافق أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، الأمير تركي بن طلال، على الفور على تلبية طلب لوالدة أحد شهداء الواجب، وممرضة توفيت إثر تعرضها لعارض صحي .
"البيئة": 200 ألف ريال عقوبة تعبئة صهاريج الشرب بمياه غير صالحة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مسودتها لشروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، أنه يجب ألا تقل مساحة الشيب في المدن الرئيسة والمحافظات عن 1,000م2.
"الخطوط السعودية" تزف بشرى لضيوف الرحمن في أمريكا الشمالية
أطلقت الخطوط السعودية موقعَين إلكترونيين لتلبية احتياجات الأسواق في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فيما يخص الحج والعمرة، ويمثل ذلك خطوة هامة لاسيما مع الدور الذي تلعبه "السعودية" كإحدى المساهمين في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحديداً ما يتعلق بتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030.
إبعاد عضو هيئة تدريس بجامعة نجران لمدة 5 سنوات
قال المتحدث الرسمي لجامعة نجران الدكتور صالح الحارثي، إن الجامعة عاقبت عضو هيئة تدريس بإبعاده عن العمل الأكاديمي لمدة 5 سنوات,
السجن والغرامة المليونية.. 82 ألف متهم بالاعتداء على أشخاص في 2022
في إحصائية صادمة، قفز عدد المتهمين في قضايا الاعتداء على الأشخاص 39.35% بين العامين الماضيين.
إعانة الزواج للأيتام.. الخطوات وشروط الاستحقاق
تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إعانة زواج لطلاب دور التربية الاجتماعية من الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة ( الذكور و الإناث)
ثانيًا: دوليًا
استشهاد العشرات.. إجلاء 50 ألف فلسطيني من شمال قطاع غزة
أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" الخميس، أن 50 ألف شخص إضافي تم إجلاؤهم من شمال قطاع غزة إلي الجنوب، عبر الممر الإنساني.
الصحة الفلسطينية: الاحتلال قتل 4237 طفلًا في العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 4237 طفلًا استشهدوا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة – الثلاثاء - الـ32 على التوالي.
هل يتم إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة؟ أمين الأمم المتحدة يعلق
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه لمن السابق لأوانه الحديث عن إدخال قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة.
ردود فعل واسعة على عبارة مناهضة للإسلام بمطعم في النمسا
أثارت لوحة تتضمن عبارات مناهضة للإسلام على مدخل أحد المطاعم في النمسا ردود فعل واسعة.
بسيارة مفخخة.. نجاة رئيس الأركان اليمني من محاولة اغتيال في مأرب
نجا رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير عزيز الثلاثاء، من محاولة اغتيال فاشلة أثناء عودته إلى مأرب من زيارة خارجية بحسب ما ذكره المركز الإعلامي للجيش اليمني.
ليبيا.. "5+5" العسكرية تطالب الأطراف السياسية بإيجاد حل للانسداد
طالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة من طرفي النزاع "5+5"، الأطراف السياسية في البلاد بإيجاد "حل للانسداد السياسي الحالي" نظرًا لتأثيره على المشهد الأمني بالبلاد.
ردت عليه بالصدمة.. صفعة أمريكية لرئيس أوكرانيا
ردت الولايات المتحدة الأمريكية على مطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي، حول ضرورة إرسال مساعدات مالية له من قبل الولايات المتحدة.
تعرف على تفاصيل قمة المليار متابع حول العالم في دبي
تستضيف إمارة دبي أكبر تجمع لصنّاع المحتوى والمؤثرين في العالم، يومي 10 و11 يناير 2024، حيث تنظم «أكاديمية الإعلام الجديد»، النسخة الثانية من «قمة المليار متابع» في أبراج الإمارات.