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الصحة الفلسطينية: الاحتلال قتل 4237 طفلًا في العدوان على غزة

غزة - فلسطين
قصف غزة
أ أ
 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 4237 طفلًا استشهدوا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ32 على التوالي.

مجازر وسقوط مئات الشهداءاضافة اعلان


 وأفادت أن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 548 فلسطينيًا في عمليات القصف على المنازل والأحياء السكنية في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء.

لافتة النظر إلى أن 192 من الكوادر الطبية استشهدوا منذ بدء العدوان، كما تم تدمير 40 سيارة إسعاف أثناء عملية انتشال الشهداء والجرحى.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في قطع سبل الحياة في المرافق الصحية من خلال قصف المستشفيات، ومنع إدخال إمدادات الوقود والأدوية للمستشفيات.
وجددت الصحة الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الكارثة الصحية في قطاع غزة خاصة في ظل وجود 2450 مفقودًا تحت ركام المنازل المدمرة، وتوقف معظم مستشفيات القطاع عن تقديم خدماتها للجرحى والمرضى بسبب استهدافها وقصفها المستمر ونفاد الوقود والأدوية.

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