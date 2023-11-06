الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إعانة الزواج للأيتام.. الخطوات وشروط الاستحقاق

زواج ---
الإعانة تصرف مرة واحدة عند الزواج
أ أ

تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إعانة زواج لطلاب دور التربية الاجتماعية من الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة ( الذكور و الإناث)اضافة اعلان
وتتيح الخدمة الإلكترونية، للأيتام من ذوي الظر وف الخاصة ومَن في حكمهم، صرف إعانة مالية كدعم للزواج (تصرف لمرة واحدة فقط) بحسب الشروط والضوابط المعتمدة لذلك.

الخطوات

تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكرتونية .
 اختيار  خدمة إعانة الزواج للأيتام من قائمة الخدمات الإلكترونية.
 تعبئة البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرار والتعهد ثم تقديم الطلب .
 

الشروط

ان يكون المستفيد/ة:
سعودي الجنسية.
على قيد الحياة وقت التقديم على الخدمة.
مسجلاً لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية في نظام رعاية الأيتام.
لديه حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة .
لديه حساب بنكي مفعل وأن يتم تسجيل بيانات الحساب في بيانات الحساب الشخصي للمستفيد/ة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.
 قد تم إصدار له / لها عقد نكاح من وزارة العدل السعودية.
لم يسبق له / لها استلام إعانة الزواج من قبل.

المستندات المطلوبة

عقد نكاح من وزارة العدل السعودية.

كيف يمكن متابعة حالة الطلب؟

بعد تقديم الطلب, يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب من خلال صفحة "طلباتي"  كما ستصل للمستخدم رسالة نصية
للجوال المسجل في حال حدوث أي تغيير على حالة الطلب.


اقرأ أيضا

download
12:05 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الضمان الاجتماعي
11:15 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرّف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي وطريقة الاعتراض

مدرستي
10:03 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. خطوة بخطوة للطلاب.. كيفية حل الواجب وتسليمه عبر منصة "مدرستي"

طريقة-سداد-حجز-عبر-الخطوط-السعودية
9:54 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

من اليوم وحتى الأربعاء.. مقابلات الخطوط الجوية تُعلن التوظيف المباشر بجدة

اقرأ أيضا

عاجل.. التقديم اليوم.. شروط القبول بوظائف المدن الطبية في وزارة الداخلية

عاجل.. إيداع حساب المواطن في هذا الموعد.. 4 خطوات لمعرفة قيمة استحقاقك

وزارة الداخلية تعلن عن وظائف مدنية في برنامج المدن الطبية

عاجل.. بعضها بدون خبرة.. 400 وظيفة شاغرة بنيوم بمختلف التخصصات

متى يتم إيداع الدعم في حال تغيير الآيبان البنكي؟ حساب المواطن يوضح

كلمات البحث

اقرأ أيضا

حساب مواطن
8:04 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن للأم أن تكون العائل في حساب المواطن والزوج تابع لها؟

جامعة طيبة
6:27 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

جامعة طيبة تعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة

حساب مواطن
5:48 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

حالة الاعتراض "منتهية" ولم ينزل استحقاقه في حساب المواطن.. ماذا يفعل؟

فرص وظائف
5:23 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. الخطوط السعودية تعلن لأوّل مرة فرص وظيفية عبر مقابلة شخصية فورية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

النيابة العامة
1:19 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض

أمطار غزيرة على عسير
1:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة والرياض ومعظم المناطق لـ11 مساء

الخدمات الطبية وزارة الدفاع
12:07 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرف على موعد القبول في التجنيد الموحد لحملة مختلف المؤهلات

الطلاب في المدارس
11:27 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"التعليم": 6 خطوات تحدد دور الأسرة في الانضباط المدرسي

الضمان الاجتماعي
11:15 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرّف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي وطريقة الاعتراض

طلاب المدارس
11:01 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بمكة وجدة