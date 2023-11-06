إعانة الزواج للأيتام.. الخطوات وشروط الاستحقاق

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تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إعانة زواج لطلاب دور التربية الاجتماعية من الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة ( الذكور و الإناث) اضافة اعلان

وتتيح الخدمة الإلكترونية، للأيتام من ذوي الظر وف الخاصة ومَن في حكمهم، صرف إعانة مالية كدعم للزواج (تصرف لمرة واحدة فقط) بحسب الشروط والضوابط المعتمدة لذلك.





الخطوات



الشروط



المستندات المطلوبة



كيف يمكن متابعة حالة الطلب؟



تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكرتونية .اختيار خدمة إعانة الزواج للأيتام من قائمة الخدمات الإلكترونية.تعبئة البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرار والتعهد ثم تقديم الطلب .ان يكون المستفيد/ة:سعودي الجنسية.على قيد الحياة وقت التقديم على الخدمة.مسجلاً لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية في نظام رعاية الأيتام.لديه حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة .لديه حساب بنكي مفعل وأن يتم تسجيل بيانات الحساب في بيانات الحساب الشخصي للمستفيد/ة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.قد تم إصدار له / لها عقد نكاح من وزارة العدل السعودية.لم يسبق له / لها استلام إعانة الزواج من قبل.عقد نكاح من وزارة العدل السعودية.بعد تقديم الطلب, يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب من خلال صفحة "طلباتي" كما ستصل للمستخدم رسالة نصيةللجوال المسجل في حال حدوث أي تغيير على حالة الطلب.