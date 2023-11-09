الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشهاد العشرات.. إجلاء 50 ألف فلسطيني من شمال قطاع غزة

غزة
دمار في غزة
أ أ

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" اليوم، أن 50 ألف شخص إضافي تم إجلاؤهم من شمال قطاع غزة إلي الجنوب، عبر الممر الإنساني.اضافة اعلان

وضع إنساني مروع في قطاع غزة

 وأوضح أن مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين شمال وادي غزة، يواجهون وضعًا إنسانيًا صعبًا ويكافحون من أجل تأمين الحد الأدني من الغذاء والمياه للبقاء علي قيد الحياة، بسبب نقص الوقود لتشغيل المولدات أغلق مستشفى القدس خدماته الرئيسية.

الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين

 وأشار إلى أن مدرسة تابعة للأونروا قد تعرضت للقصف في مدينة غزة، وتُؤوي الآلاف من النازحين؛ مما أدى إلى مقتل العشرات من الفلسطينيين.
وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الوضع في قطاع غزة مروع واستمراره كارثة، يجب أن تتضافر كل الجهود لإيصال الوقود إلى القطاع فورًا.

انتشار الأمراض بين سكان غزة

وكشف المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، أن أطفال غزة يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، مشيرًا إلى مخاوف من انتشار الأمراض بين سكان غزة بسبب المياه غير الصالحة للشرب.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء مخيم جنين إلى 7 ما يرفع العدد إلى 172 شهيدا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

عدد ضحايا العدوان على غزة بلغ  10,569 شخصًا

وأكدت أن عدد الشهداء قد بلغ منذ بدء الأعمال العدائية في قطاع غزة إلى 10,569 شخصًا، 67% منهم من النساء والأطفال.

اقرأ أيضا

قمة المليار
9:24 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

تعرف على تفاصيل قمة المليار متابع حول العالم في دبي

وزراء داخية مجلس التعاون الخليجي
8:43 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

تأشيرة سياحية موحدة بدول الخليج وربط للمخالفات المرورية

WhatsApp Image 2023-11-09 at 1.45.42 AM
2:51 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

أخفى جثة زوجته طيلة 40 عاما .. واقعة غريبة في هذه الدولة

غزة - فلسطين
12:31 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

هل يتم إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة؟ أمين الأمم المتحدة يعلق

اقرأ أيضا

لحل أزمة الأصول الروسية المجمدة.. بوتين يوقع مرسوما جديدا صادما للغرب

الأمم المتحدة: دخول 50 شاحنة إلى غزة ولكن بدون الوقود

بعد غينيا.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب شينجيانغ في الصين

"الصحة العالمية": عمليات بتر أطراف دون تخدير لجرحى غزة

الخارجية الفلسطينية: تحول كبير في الرأي العام العالمي تجاه العدوان الكارثي على غزة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

تشييع شهداء غزة 2:57 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

ارتفاع عدد ضحايا قصف غزة لـ 8525 بينهم 3542 طفلا

قصف غزة 3:55 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

1950 مفقودًا.. ارتفاع عدد ضحايا قصف غزة لـ 8306 شهداء

تشييع شهداء غزة 1:04 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

لليوم الـ 24.. استشهاد وإصابة العشرات واستمرار هدم المنازل بغزة(تقرير)

شهداء غزة 6:50 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

استشهاد 44 واعتقال 56 وزيادة كبيرة في أعداد النازحين بغزة(تقرير)

اقرأ أيضا

F-UnFhFbMAAcUnE
9:04 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

حالة مناخية استثنائية.. فيضانات عارمة تجتاح دولة أوروبية (فيديو)

انفجار
8:42 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

بسيارة مفخخة.. نجاة رئيس الأركان اليمني من محاولة اغتيال في مأرب

وزارة الخارجية السعودية 2
8:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. الخارجية: تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة بسبب أحداث غزة

غزة - فلسطين
7:37 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الصحة الفلسطينية: الاحتلال قتل 4237 طفلًا في العدوان على غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
4:36 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لـ "حساب المواطن" بشأن إضافة "مولود" كتابع

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3:53 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

طريقة احتساب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية

صندوق التنمية العقارية
2:10 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. الصندوق العقاري يفعل مبادرة الدعم الفوري غير المسترد بمقدار 150 ألف ريال

أخبار السعودية
2:01 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. الدعم الإضافي من حساب المواطن وتبرعات الحملة الشعبية للفلسطينيين

images
2:00 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

تنبيه مهم.. "الأرصاد" يُحذر سكان جدة من أمطار غزيرة حتى هذا الموعد

الاختبارات
1:32 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

انطلاق الاختبارات التحريرية الأحد.. وهذه خطوات الاطلاع على النتيجة