استشهاد العشرات.. إجلاء 50 ألف فلسطيني من شمال قطاع غزة

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أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" اليوم، أن 50 ألف شخص إضافي تم إجلاؤهم من شمال قطاع غزة إلي الجنوب، عبر الممر الإنساني.
وضع إنساني مروع في قطاع غزة وأوضح أن مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين شمال وادي غزة، يواجهون وضعًا إنسانيًا صعبًا ويكافحون من أجل تأمين الحد الأدني من الغذاء والمياه للبقاء علي قيد الحياة، بسبب نقص الوقود لتشغيل المولدات أغلق مستشفى القدس خدماته الرئيسية.
الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين وأشار إلى أن مدرسة تابعة للأونروا قد تعرضت للقصف في مدينة غزة، وتُؤوي الآلاف من النازحين؛ مما أدى إلى مقتل العشرات من الفلسطينيين.
وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الوضع في قطاع غزة مروع واستمراره كارثة، يجب أن تتضافر كل الجهود لإيصال الوقود إلى القطاع فورًا.
انتشار الأمراض بين سكان غزةوكشف المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، أن أطفال غزة يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، مشيرًا إلى مخاوف من انتشار الأمراض بين سكان غزة بسبب المياه غير الصالحة للشرب.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء مخيم جنين إلى 7 ما يرفع العدد إلى 172 شهيدا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.