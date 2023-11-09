استشهاد العشرات.. إجلاء 50 ألف فلسطيني من شمال قطاع غزة

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أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" اليوم، أن 50 ألف شخص إضافي تم إجلاؤهم من شمال قطاع غزة إلي الجنوب، عبر الممر الإنساني. اضافة اعلان





وضع إنساني مروع في قطاع غزة



الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين



انتشار الأمراض بين سكان غزة



عدد ضحايا العدوان على غزة بلغ 10,569 شخصًا



وأوضح أن مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين شمال وادي غزة، يواجهون وضعًا إنسانيًا صعبًا ويكافحون من أجل تأمين الحد الأدني من الغذاء والمياه للبقاء علي قيد الحياة، بسبب نقص الوقود لتشغيل المولدات أغلق مستشفى القدس خدماته الرئيسية.وأشار إلى أن مدرسة تابعة للأونروا قد تعرضت للقصف في مدينة غزة، وتُؤوي الآلاف من النازحين؛ مما أدى إلى مقتل العشرات من الفلسطينيين.وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الوضع في قطاع غزة مروع واستمراره كارثة، يجب أن تتضافر كل الجهود لإيصال الوقود إلى القطاع فورًا.وكشف المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، أن أطفال غزة يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، مشيرًا إلى مخاوف من انتشار الأمراض بين سكان غزة بسبب المياه غير الصالحة للشرب.يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء مخيم جنين إلى 7 ما يرفع العدد إلى 172 شهيدا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.وأكدت أن عدد الشهداء قد بلغ منذ بدء الأعمال العدائية في قطاع غزة إلى 10,569 شخصًا، 67% منهم من النساء والأطفال.