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ردود فعل واسعة على عبارة مناهضة للإسلام بمطعم في النمسا

عبارة مناهضة للإسلام
عبارة مناهضة للإسلام بمطعم في النمسا
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أثارت لوحة تتضمن عبارات مناهضة للإسلام على مدخل أحد المطاعم في النمسا ردود فعل واسعة.
ويقع المطعم في منطقة "باد إيشل" السياحية بولاية النمسا العليا.اضافة اعلان

عبارة مناهضة للإسلام

وتضمنت اللوحة عبارة: "وفقًا للإحصاءات، فإن الأشخاص الذين يتناولون لحم الخنزير هم أقل ميلاً لتفجير أنفسهم والآخرين (ما يُطلق عليه الهجمات الانتحارية)".
وبعد مشاركة أحد زبائن المطعم صورة اللوحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثيرت ردود فعل من شرائح مختلفة.
ومع تزايد ردود الفعل، أدلى ماركوس هوفباور، صاحب المطعم، ببيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر فيه أنه شاهد العبارة المعنية على الإنترنت وكتبها على اللافتة عند مدخل المطعم على سبيل الفكاهة.

الاعتذار وإزالة اللوحة

وأضاف: "للأسف أدركت لاحقًا أنه يمكن اعتبار ذلك معاداة للدين، وأود أن أغتنم هذه الفرصة للاعتذار للجمهور".
وأوضح هوفباور أنه والمطعم على مسافة متساوية من الجميع، وأنهم لا يتبعون نهجًا معاديًا للإسلام، معلنا إزالة اللوحة.

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