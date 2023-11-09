هل يتم إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة؟ أمين الأمم المتحدة يعلق

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه لمن السابق لأوانه الحديث عن إدخال قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة.



وأضاف غوتيريش خلال مؤتمر صحف ردا على سؤال عما إذا كان قد ناقش مع إسرائيل إمكانية نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة: "هذه القضية لا يمكن أن تقررها إلا الدول الأعضاء. لم تتم مناقشة هذا الأمر. وأعتقد أن من السابق لأوانه خوض أية نقاشات من هذا القبيل". اضافة اعلان



واندلعت الحرب بين الاحتلال و"حماس" بعد هجوم مباغت شنته الحركة داخل الكيان المحتل في السابع من أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، يشن الاحتلال حربا على قطاع غزة بقصف جوي ومدفعي مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية بريّة لا تزال متواصلة. وبلغت حصيلة القتلى أكثر من عشرة آلاف قتيل نصفهم تقريبا من الأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.



