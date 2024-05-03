في 5 خطوات.. كيف تحمي نفسك من التحرش عبر الإنترنت؟

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يرتبط جزء كبير من الحياة الحديثة بهواتفنا أو أجهزة الكمبيوتر، وتعطينا الشعور بفقدان مساحة آمنة.

لذا فإن أي أي مضايقات قد نتعرض لها قد تصبح مصدر إزعاج شديد لنا، وبخاصة مع تكرارها، مما يستدعي اتخاذ إجراءات مضادة في مواجهتها.

ويقول الدكتور إيجوما أوبارا، الأستاذ المساعد في العمل الاجتماعي بكلية الرعاية الاجتماعية بجامعة ستوني بروك في نيويورك، لموقع "فيري ويل هيلث"، إن وسائل التواصل الاجتماعي "ترسل لنا الكثير من الرسائل والصور، التي قد تكون مثيرة عاطفيًا، وهو ما قد يفسر هذا جزئيًا تزايد التحرش عبر الإنترنت".

ووجد تقرير صادر عن مركز بيو للأبحاث في عام 2017، أن 21% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عامًا أبلغن عن تعرضهن للتحرش الجنسي عبر الإنترنت، وهو عدد يزيد عن ضعف عدد الرجال في نفس الفئة العمرية (9%).

وأفاد ما يقرب من نصف هؤلاء النساء، أن شخصًا ما أرسل لهن صورًا فاضحة لم يطلبنها.

لذا، إذا كنت تتعرض للمضايقة عبر الإنترنت، فهناك عدد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك، بما فيها الإبلاغ عن المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، انتهاءً بإبلاغ السلطات المعنية.





5 خطوات لمنع اتعرض للمضايقات عبر الإنترنت



تحقق من إعدادات الخصوصية الخاصة بك



حظر وإلغاء الصداقة



خذ قسطا من الراحة



الإبلاغ عن التهديدات



كيفية منع المضايقات عبر الإنترنت؟



ماذا يقول فيسبوك عن التحرش؟



إجراءات إكس ضد التحرش



مواجهة المتحرشين عبر إنستجرام؟



الحماية من التحرش عبر سناب شات



تيك توك يرد المتحرشين



فيما يلي خطوات يمكنك اتخاذها للحفاظ على سلامتك من المضايقات التي قد تتعرض لها عبر الإنترنت، تشمل التالي:لمنع التعرض للتحرش، تأكد من وجود إعدادات خصوصية صارمة في حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، قم بتعيين حساباتك على "الأصدقاء فقط" أو "خاص".تأكد من الحفاظ على خصوصية بياناتك الشخصية. لا تنشر عنوان منزلك أو رقم هاتفك أو اسم المدرسة أو الوظيفة أو أي معلومات شخصية أخرى عنك.حظر الحسابات المزعجة وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف. تقول مستشارة العلاقات جانيس بريسر: "يمكنك حظر قناة اجتماعية تمامًا كما يمكنك حظر عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف".وعلقت على مثل هذه الإجراءات، قائلة: "إنه يشبه إلى حد ما بناء عضلاتك. في كل مرة تمارس فيها اختيارك، فإنك تجعل نفسك أقوى".خذ استراحة من هاتفك أو جهاز الكمبيوتر. إذا لم يكن ذلك ممكنًا بسبب التزامات العمل أو المدرسة، فأوقف الإشعارات أو قم بإلغاء تثبيت وسائل التواصل الاجتماعي لبضعة أسابيع.يقول أوبارا: "اختر يومًا لا تستخدم فيه وسائل التواصل الاجتماعي على الإطلاق، أو حدد وقتًا لوسائل التواصل الاجتماعي حيث تتصفح لمدة 30 دقيقة، مرتين في اليوم وهذا كل شيء".وأضاف: "هناك اقتراح آخر وهو أن يكون لديك خطة مستهدفة لعرض أربعة إلى خمسة جداول زمنية فقط للمتابعين الذين تثق بهم وتجنب كل شيء آخر. يجب على النساء حماية طاقتهن، والحد مما نتناوله هو خطوة كبيرة نحو صحة نفسية أفضل".الإبلاغ عن التهديدات بالتعرض لإيذاء جسدي للشرطة. إذا قام شخص ما بتهديد سلامتك، أو كشف معلوماتك الشخصية، أو اتصل بمكان عملك، أو شارك صورًا أو مقاطع فيديو غير ملائمة لك، أبلغ الشرطة على الفور.تقول بريسر: "إذا كان هناك أي شيء يهدد بالتطفل على حياتك الحقيقية، فاطلب الحماية من السلطات المحلية".احفظ رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الرسائل المزعجة. خذ لقطات شاشة للتهديدات بالعنف وأشكال التحرش الأخرى. سيكون هذا دليلًا مهمًا إذا قررت تقديم بلاغ للشرطة.هناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في منع دائرة المضايقات والتسلط عبر الإنترنت. تشمل ما يلي:لا تساهم في التنمر عبر الإنترنت، حتى لو كانت مجموعتك الاجتماعية تشجعك على ذلكلا تشجع المتنمرين عن طريق "الإعجاب" أو مشاركة تعليقاتهم أو منشوراتهملا تنشر الأكاذيب عبر الإنترنت. اكشف عن المعلومات المضللة عندما تراهادافع عن الذين يرتعضون للمضايقات عبر الإنترنتقم بحظر المتحرشين وأبلغ عنهم، وشجع الضحايا على فعل الشيء نفسهيقول: "يحدث التنمر والتحرش في العديد من الأماكن ويأتي بأشكال مختلفة، بدءًا من توجيه التهديدات إلى نشر معلومات التعريف الشخصية إلى إرسال رسائل تهديد وإجراء اتصالات ضارة غير مرغوب فيها".ويضيف: "نحن لا نتسامح مع هذا النوع من السلوك لأنه يمنع الأشخاص من الشعور بالأمان والاحترام على فيسبوك عندما يتم الإبلاغ عن شيء ما إلى فيسبوك، فإننا نراجعه ونزيل أي شيء يتعارض مع معايير مجتمع فيسبوك".وتابع: "لا يتضمن فيسبوك أي معلومات حول الشخص الذي قدم البلاغ عندما نتواصل مع الشخص الذي قام بنشر المادة المسيئة".من جهتها، قالت منصة "إكس" (تويتر) سابقًا: "لقد رأينا جميعًا شيئًا على الإنترنت لا نتفق معه أو تلقينا اتصالات غير مرغوب فيها. لا يشكل مثل هذا السلوك بالضرورة إساءة عبر الإنترنت".وتابعت: "إذا رأيت أو تلقيت ردًا لا يعجبك، فقم بإلغاء المتابعة وإنهاء أي اتصال إذا كنت لا تزال تتلقى ردودًا غير مرغوب فيها ومستهدفة ومستمرة على تويتر (إكس)، وتشعر أن ذلك يشكل إساءة عبر الإنترنت، ففكر في الإبلاغ عن هذا السلوك إلى تويتر".وكتب "إنستجرام": "إذا تم إنشاء حساب بقصد التنمر أو مضايقة شخص آخر أو إذا كانت الصورة أو التعليق يهدف إلى التنمر أو مضايقة شخص ما، فيرجى الإبلاغ عنه".ويقول "سناب شات": "لقد أنشأنا إرشادات المجتمع هذه لدعم مهمتنا من خلال تشجيع التعبير عن الذات على أوسع نطاق، مع التأكد من أن مستخدمي سناب شات يمكنهم استخدام خدماتنا بأمان كل يوم".ويضيف": يرجى تذكر أنه يمكنك دائمًا تقديم بلاغ إلى فريق السلامة لدينا باستخدام إرشاداتنا في -ميزة الإبلاغ عن التطبيق أو من خلال استكمال هذا النموذج، نقوم بمراجعة هذه التقارير لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك لهذه الإرشادات ويجب اتخاذ أي إجراء".أما "تيك توك" فيقول: "يمكن أن يتخذ التنمر عبر الإنترنت أشكالًا عديدة، بدءًا من مقطع فيديو متصيد إلى تعليق غير مرغوب فيه. كمجتمع عالمي يزدهر بالإبداع والتعبير، من المهم بالنسبة لنا أن يشعر المستخدمون بالأمان والراحة داخل مجتمع تيك توك".وتابع: "إذا شعرت يومًا ما يضايقك شخص ما أو يتصرف بطريقة غير لائقة، يرجى الإبلاغ عنه حتى يتمكن فريق الإشراف لدينا من مراجعة الأمر واتخاذ الإجراء المناسب إذا كان ينتهك إرشادات مجتمع تيك توك".