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بسيارة مفخخة.. نجاة رئيس الأركان اليمني من محاولة اغتيال في مأرب

انفجار
الانفجار
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نجا رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير عزيز اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال فاشلة أثناء عودته إلى مأرب من زيارة خارجية بحسب ما ذكره المركز الإعلامي للجيش اليمني.اضافة اعلان

وزير الدفاع يطمئن

وأجرى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اتصالا هاتفيا برئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز للاطمئنان على سلامته، معبراً عن إدانته بأشد العبارات لهذا الحادث الجبان والمؤسف الذي استهدف رئيس الأركان خلال عودته الى مارب بعد زيارة خارجية.

وقال الفريق الداعري إن محاولة الاغتيال الفاشلة والجبانة التي استهدفت رئيس الأركان هي محاولة لثنيه عن مواقفه الوطنية وقيادته الشجاعة لرئاسة الأركان وصلابته في وجه مليشيا الكهنوت الحوثية، موجها بسرعة التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وتتبع الجناة والقبض عليهم، ومضاعفة الجهود في حماية الطرقات وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.

سيارة مفخخة

وأفادت وسائل إعلامية يمنية بأن رئيس الأركان تعرض لهجوم بسيارة مفخخة لكنه نجا منه فيما أصيب 3 من مرافقيه.

جاء ذلك، بالتزامن مع تعرض سيارتين عسكريتين بمديرية مودية بمحافظة أبين لهجوم بعبوة ناسفة انفجرت عقب مرور السيارتين.

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