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تعرف على تفاصيل قمة المليار متابع حول العالم في دبي

قمة المليار
قمة المليار متابع
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تستضيف إمارة دبي أكبر تجمع لصنّاع المحتوى والمؤثرين في العالم، يومي 10 و11 يناير 2024، حيث تنظم «أكاديمية الإعلام الجديد»، النسخة الثانية من «قمة المليار متابع» في أبراج الإمارات.اضافة اعلان


مشاركة 3 آلاف صناع محتوى ومؤثر

ويشارك في القمة الأكبر من نوعها دوليًا، أكثر من 3 آلاف صانع محتوى ومؤثر ومبدع من جميع أنحاء العالم، و100 متحدث بينهم خبراء ومتخصصون في مجالات مختلفة.
وتستهدف القمة مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى، أفراداً ومؤسسات، على كافة منصات التواصل الاجتماعي.


إسهام الإعلام الجديد كقطاع إبداعي

بهدف مناقشة كيفية إسهام الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول، وخطط الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وتتحول «قمة المليار متابع»، على مدار يومين إلى ورشة تفاعلية متواصلة ينقل فيها صناع محتوى عالميون خبراتهم ومعارفهم للمؤثرين الجدد والعاملين في قطاع الصناعات الإبداعية.


رسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى

وتتطلع القمة إلى رسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى الرقمي والإعلام الجديد في العالم، من خلال نقل المعارف، وتوسيع الشراكات وفرص التعاون بين المؤثرين وشركات إنتاج المحتوى ومنصات التواصل.
وتشهد القمة عددًا من الجلسات والحوارات حول الأدوات والمفردات التي تجعل من صناع المحتوى الجدد مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.


مهارات ضمان الاستمرارية في العمل

وترسم الحوارات التي يشهدها الحدث خارطة صناعة محتوى هادف ومستدام، وتضيء على سبل الحصول على المهارات المطلوبة لضمان الاستمرارية في العمل عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقالت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: «لا يسعنا أن نتخيل عالم بدون محتوى، بدون كلمة مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة.


نقل التجارب والخبرات للملايين حول العالم

وهكذا الحال بالنسبة لصناعة المحتوى الرقمي وصنّاعه، فلا يمكننا أيضاً أن نتخيل عالماً بدون هؤلاء الذين ينقلون تجاربهم وتجارب مجتمعاتهم لآلاف وملايين من المتابعين حول العالم.
وأضافت: نتطلع من خلال قمة المليار متابع إلى توحيد جهود المؤثرين وصنّاع التغيير تجاه قضايا تخدم راهن ومستقبل العالم، ونفتح أمام صنّاع المحتوى وشركات إنتاج المحتوى الرقمي لتبادل الرؤى والأفكار.

نجاح النسخة الأولى جماهيريًا

وشهدت النسخة الأولى من القمة إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، فقد تجاوز عدد المتقدمين لحضور فعالياتها أكثر من 17,500 طلب، وتم قبول 6,500 مشارك من إجمالي المتقدمين.

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