نُزهة فوق السحاب.. اذهب معنا في يوم الإجازة رفقة عائلتك لمنتزه السحاب (صور)

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إذا شعرت بالملل وتريد أن تغير روتين الأسبوع رفقة عائلتك في أجواء رائعة ومناظر خلابة، فهناك العديد من الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها لكن هناك البعض الذي يمكن أن تكون لا تعرفه فنضعه هنا بين يديك.

وفي هذا التقرير الذي يقدمه موقع صحيفة تواصل، لكل قرائه الكرام كل يوم جمعة، نرشح لكم منتزه السحاب، ونرصد لكم أبرز الأنشطة التي يمكن أن تقوموا بها فيه:



منتزه السحاب:







واجهة للعائلات:







مرافق منتزه السحاب :







الأنشطة الترفيهية في منتزه السحاب:







أبرز الأنشطة الترفيهية في منتزه السحاب:







سعر دخول منتزه السحاب:



موقع منتزه السحاب:

