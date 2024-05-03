نُزهة فوق السحاب.. اذهب معنا في يوم الإجازة رفقة عائلتك لمنتزه السحاب (صور)

إذا شعرت بالملل
وتريد أن تغير روتين الأسبوع رفقة عائلتك في أجواء رائعة ومناظر خلابة، فهناك
العديد من الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها لكن هناك البعض الذي يمكن أن تكون لا
تعرفه فنضعه هنا بين يديك.
وفي هذا التقرير الذي يقدمه موقع صحيفة تواصل، لكل قرائه الكرام كل يوم جمعة، نرشح لكم منتزه السحاب، ونرصد لكم أبرز الأنشطة التي يمكن أن تقوموا بها فيه:
منتزه السحاب:يعتبر منتزه
السحاب من أبرز منتزهات أبها ، حيث يقع المنتزه على جبل ذو ارتفاع عال مع وجود
الغيوم والضباب على مدينة أبها وهطول الأمطار على هذا الجبل فتنقلب الأجواء إلى
أجواء خلابة بطبيعة رائعة وتبعث على الراحة والاسترخاء والطمأنينة في النفس وتدني
مستوى درجات الحرارة، في موسم حر شديد تعانيه بعض مناطق المملكة.
واجهة للعائلات:يحرص الكثير من
العائلات على زيارة هذه الوجهة الفريدة من نوعها، بهدف الاسترخاء والبحث عن
الطمأنينة والسكون والهواء النقي في قلب ما تقدمه الطبيعة، بعيدا عن ضجيج المدن
الصاخب ودرجات الحرارة المرتفعة. خصوصا في وهج موسم الصيف، فتتحول أجواء عسير إلى
ربيع بارد يتجمل بهطول الأمطار الَّتي تخلق جو بديع وإطلالة خيالية يحلم بها
الكثير.
مرافق منتزه
السحاب :- ممشى سحاب
ممشى معلق بطول 800 متر يوفر إطلالات بانورامية على المنطقة المحيطة.
- تلفريك يأخذ الزوار إلى قمة الجبل ، حيث يمكنهم الاستمتاع بمناظر أكثر إثارة للإعجاب.
- منطقة لعب للأطفال منطقة لعب كبيرة بها ألعاب ومنزلقات وأنشطة أخرى للأطفال.
- مطعم ومقهى يقدمان مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات.
- متجر لبيع الهدايا التذكارية والحرف اليدوية.
- مناطق مخصصة للشواء حيث يمكن للزوار الاستمتاع
الأنشطة
الترفيهية في منتزه السحاب:يقع منتزه
السحاب في مدينة أبها ، ويعد من أجمل المنتزهات في المنطقة، حيث يتميز المنتزه
بموقعه على قمة جبل، مما يوفر إطلالات خلابة على المدينة والمناطق المحيطة.
كما يضم المنتزه العديد من الأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة.
أبرز الأنشطة الترفيهية
في منتزه السحاب:- يضم المنتزه
العديد من المسارات المخصصة للمشي، مما يسمح للزوار بالاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة.
- الاسترخاء، حيث يوفر المنتزه إطلالات رائعة على مدينة أبها والمناطق المحيطة، مما يجعله مكاًنا مثالياً والاستمتاع بالهدوء.
- يضم المنتزه العديد من المرافق التي تناسب العائلات، مثل ملعب للأطفال، ومناطق مخصصة للعب، ومطاعم.
- يوفر المنتزه رحلة ممتعة على التلفريك، مما يسمح للزوار بالاستمتاع بالمناظر الطبيعية من منظور مختلف.
- يسمح المنتزه للزوار بالتخييم في أماكن مخصصة، مما يمنحهم فرصة الاستمتاع بجمال الطبيعة ليلًا.
- يضم المنتزه العديد من المحلات التجارية التي تبيع الهدايا التذكارية والحرف اليدوية.
سعر دخول منتزه
السحاب:تختلف أسعار
دخول منتزه السحاب حسب الفئة العمرية:
الكبار 20 ريالا
الأطفال (من 3 إلى 12 سنة) 10 ريالات
كبار السن (أكثر من 60 سنة) 10 ريالات
الأطفال دون سن 3 سنوات مجاًن