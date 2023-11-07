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عاجل.. "الخطوط السعودية" تزف بشرى لضيوف الرحمن في أمريكا الشمالية

الخطوط السعودية
الخطوط السعودية
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أطلقت الخطوط السعودية موقعَين إلكترونيين لتلبية احتياجات الأسواق في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فيما يخص الحج والعمرة، ويمثل ذلك خطوة هامة لاسيما مع الدور الذي تلعبه "السعودية" كإحدى المساهمين في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحديداً ما يتعلق بتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030.اضافة اعلان

تبسيط حجز العروض

وجاء الإعلان عن إطلاق الموقع الجديد لأمريكا umrahbysaudia.us وكندا umrahbysaudia.ca خلال أول أيام معرض سوق السفر العالمي WTM المقام في مدينة لندن الذي تشارك فيه الخطوط السعودية حيث تهدف من خلالهما إلى تبسيط عملية التخطيط وحجز عروض العمرة مما يجعلها أكثر ملاءمة ومتاحة لكافة شرائح ضيوف الرحمن في أمريكا الشمالية وستكون الواجهة سهلة الاستخدام من خلال استكشاف مجموعة واسعة من عروض العمرة المخصصة واختيار تواريخ السفر المفضلة وإجراء الحجوزات ومختلف خدمات ما بعد البيع.

مناسك العمرة

وستقدم المنصتين الرقميتين معلومات شاملة عن مناسك العمرة ومتطلبات التأشيرة وخيارات الإقامة والنقل والتفاصيل الأساسية لمساعدة ضيوف الرحمن في التخطيط لرحلتهم ويشرف على تطوير هذه الخدمات فريق من خبراء السفر لمساعدة الضيوف على إنجاز كافة المراحل بما يضمن تجربة سلسة لا تُنسى.
وتشغل "السعودية" 17 رحلة أسبوعياً من المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسعة تقارب 5 آلاف مقعد، بينما تشغل 3 رحلات من المملكة إلى كندا بسعة 894 مقعداً، وتسعى إلى تعزيز العلاقة مع الجاليات الإسلامية في قارة أمريكا الشمالية بما يجعلها الاختيار الأمثل لهم كناقل جوي مفضل.

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