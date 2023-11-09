الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

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ردت عليه بالصدمة.. صفعة أمريكية لرئيس أوكرانيا

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا
أ أ

ردت الولايات المتحدة الأمريكية على مطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي، حول ضرورة إرسال مساعدات مالية له من قبل الولايات المتحدة.

مساعدات أمريكية لأوكرانيا:اضافة اعلان

أعلن البيت الأبيض أنه قام بصرف  96% من الأموال المخصصة لأوكرانيا.

وأوضح أننا  قدمنا لهم أكثر من 60 مليار دولار كمساعدات أمنية واقتصادية ومالية وإنسانية وغيرها، لم يتبقى إلا 4% من المال المخصص لدعمهم.

يذكر أن زيلينسكي كان قد طلب من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة تسريع تقديم المساعدات المالية لبلاده ولو على سبيل القروض، على أن يتم ردها لاحقا.

تحذيرات الرئيس الأوكراني:

وكان قد حذر أيضا في وقت سابق زعماء أوروبيين، من أن روسيا بوسعها إعادة بناء قدراتها العسكرية ومهاجمة دول أخرى في غضون خمسة أعوام إن ترددت القارة في دعمها لكييف.



كما قال زيلينسكي خلال حضوره قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا إنه واثق من استمرار المساعدات المالية الأمريكية والأوروبية على الرغم من "العواصف السياسية" في واشنطن وغيرها.


ووصف زيلينسكي في خطاب مؤثر كيف أن أطفال أوكرانيا في مدينة خاركيف شرق البلاد يتعلمون عن بعد أو يحضرون صفوفهم الدراسية في محطات قطارات الأنفاق بسبب الغارات الجوية.

وذكر زيلينسكي أمام الاجتماع المنعقد في مدينة غرناطة التي تبعد نحو أربعة آلاف كيلومتر إلى الغرب من خاركيف "حتى تكون هناك منظومة دفاع جوي كاملة الفعالية، لا يمكن للأطفال الذهاب إلى المدارس".

عشرات القتلى:


وأفاد مسؤولون أوكرانيون أن هجوما روسيا على قرية في منطقة خاركيف أسفر عما لا يقل عن 51 قتيلا، من بينهم طفل عمره ستة أعوام، في حدث يبرز أهوال الحرب.

وقال زيلينسكي إنه من خلال توفير معدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، يمكن للدول الأوروبية أن تساعد في ضمان أن أي "طائرة مسيرة أو دبابة أو أي سلاح روسي آخر لن يضرب أحدا آخر في أوروبا".

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