مجلس الوزراء يتابع التطورات في غزة ويؤكد وقوف المملكة بجانب فلسطين

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي
عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
حملة تبرعات شعبية لمساعدة الأشقاء في غزةوجدد مجلس الوزراء التأكيد على استمرار المملكة بأداء دورها التاريخي والريادي في
الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق؛ بما في ذلك إطلاق حملة تبرعات شعبية لمساعدة
الأشقاء في غزة وإغاثتهم، ومواصلة المساعي مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق الوقف
الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
واطّلع المجلس خلال الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم، في إطار ترسيخ علاقات التعاون والدفع بها نحو آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.