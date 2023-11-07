الثلاثاء، 23 ربيع الثاني 1445 ، 07 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مجلس الوزراء يتابع التطورات في غزة ويؤكد وقوف المملكة بجانب فلسطين

F-VSwkuXMAAl376
جلسة مجلس الوزراء
أ أ

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.اضافة اعلان

حملة تبرعات شعبية لمساعدة الأشقاء في غزة

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على استمرار المملكة بأداء دورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق؛ بما في ذلك إطلاق حملة تبرعات شعبية لمساعدة الأشقاء في غزة وإغاثتهم، ومواصلة المساعي مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

 واطّلع المجلس خلال الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم، في إطار ترسيخ علاقات التعاون والدفع بها نحو آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

مناقشة أهم الموضوعات على جدول الأعمال

كما اطّلع  على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التجارة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة حقوق الإنسان، وصندوق النفقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

اقرأ أيضا

مركز الملك سلمان للإغاثة
4:50 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة يصل مصر لبحث إيصال المساعدات إلى غزة

56754
4:49 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

أمطار الرياض.. مشاهد جوية للسيول وهي تعانق الرمال الذهبية

images
4:19 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بالشمري في حائل لارتكابه جريمة بشعة

7878ق
4:02 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

جريمة نكراء.. تحرك عاجل لشرطة الرياض للقبض على 4 أشخاص

اقرأ أيضا

عاجل.. 14 قرارًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض

مكة بالمقدمة.. 52 محطة ترصد كميات الأمطار بمناطق المملكة

بادر باستخراج التصريح.. تسوير الأراضي الفضاء في 10 طرق بالرياض

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تتجاوز 390 مليون ريال

"الزكاة" تعلن عن مزاد لبيع سيارات بجمارك ميناء جازان

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

الملك 3:49 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. 14 قرارًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض

F8pF__DXcAAFgIk 4:06 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن المركز الوطني للتفتيش والرقابة

F8pEyQaXYAA6Bc1 3:50 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يُجدد رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

F8E-y3WXIAEsTzi 4:01 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بشرى لهؤلاء.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن حاملي الإقامة المميزة

اقرأ أيضا

567567 65
3:01 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الآن.. شاهد قوة الأمطار وتدفق سيول هدى الشام بمكة

جدري القرود
3:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

العلماء يحذرون: جدري القرود ينتشر على نطاق واسع في العالم

F-U4bQaXIAAqtoj
2:29 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

"إنجاد" يتحرك للبحث عن مفقود روضة خريم في الرياض

أخبار السعودية
2:29 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. راتب الزوجة بحساب المواطن وتنبيه عاجل حول معاش الضمان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

images
4:19 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بالشمري في حائل لارتكابه جريمة بشعة

الملك
3:49 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. 14 قرارًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض

676856
7:58 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

طريقك للنجاح.. تعرف على أهم 6 قواعد لإدارة حياتك بشكل أفضل

أخبار السعودية
2:29 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. راتب الزوجة بحساب المواطن وتنبيه عاجل حول معاش الضمان

شراء سيارة جديدة
1:09 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

8 أسئلة وإجاباتها.. كيف تعرف السيارة الأفضل لاحتياجاتك؟

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن
1:04 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن.. هل يؤثر راتب الزوجة على استحقاق الدعم؟