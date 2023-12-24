الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد نزول الدعم السكني و6 شروط للتقديم على الوظائف التعليمية

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع
 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء سريان توطين مهن المبيعات، والمشتريات، وإدارة المشاريع، ودخولها حيز التنفيذ.

ارتفاع كبير في أسعار البرتقال واليوسفي
ارتفعت أسعار البرتقال واليوسفي إلى الضعف، رغم حلول فصل الشتاء الموسم الرئيس لهما، إلا أن تراجع المعروض في المتاجر والأسواق قفز بالأسعار.

تنبيه بخصوص موعد نزول الدعم السكني
أعلن برنامج سكني، أنه سيتم إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، اليوم الأحد، وبحد أقصى خمسة أيام. 

أمطار رعدية وضباب على الرياض و4 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية على العديد من مناطق المملكة.

مصلى مكة المعلق يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية
حقق المصلى المعلق الذي يقع بين البرجين التوأم في فندق جبل عمر «العنوان» بالعاصمة المقدسة، أعلى مصلى في العالم، وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

إغلاق طريق عقبة الهدا في الطائف اليوم اعتبارًا من التاسعة صباحًا
كشفت الهيئة العامة للطرق،‏ أنه اعتبارًا من اليوم الأحد، سيتم إغلاق طريق عقبة الهدا بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة.

6 شروط للتقديم على الوظائف التعليمية المتاحة على "جدارات"
تُسهّل المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" رحلة الباحثين عن العمل في استكشاف جميع وظائف القطاع العام والخاص في سوق العمل في المملكة.

ما حكم رسوم تطبيقات توصيل الأطعمة للمنازل؟ "الخثلان" يُجيب
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الشرع في رسوم تطبيقات توصيل الأطعمة للمنازل ورسوم الخدمة المختلفة عن قيمة الطلب وقيمة التوصيل.

5 نصائح لإصلاح تطبيق فيسبوك ماسنجر المعطل

يواجه البعض مشكلاتٍ في استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجرFacebook Messenger، خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب مختلفة قد لا يعلم الكثيرون كيفية التصرف معها.

تقوس الساقين لدى الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج
يعاني بعض الأطفال بعد ولادتهم من مشكلة تقوس الساقين تقوس الساقين؛ وذلك بسبب وضعيتهم المنحنية في الرحم أثناء فترة الحمل، والذي يتلاشى تدريجيًا مع بداية الطفل للمشي.

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عاجل.. أمطار رعدية وضباب على الرياض و4 مناطق

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