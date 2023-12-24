عاجل.. أمطار رعدية وضباب على الرياض و4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية على العديد من مناطق المملكة.
أمطار رعدية على 5 مناطقوأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق
الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، وجازان.
ضباب على 6 مناطقفي حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك
المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر
الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.