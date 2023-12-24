عاجل.. أمطار رعدية وضباب على الرياض و4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية على العديد من مناطق المملكة. اضافة اعلان





أمطار رعدية على 5 مناطق



ضباب على 6 مناطق



حركة الرياح على البحر الأحمر



ارتفاع الموج وحالة البحر



حركة الرياح على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، وجازان.في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.