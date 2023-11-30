الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. صرف معاش الضمان الاجتماعي واستحقاقات مستفيدي نظام التأمينات

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بدء صرف معاش الضمان الاجتماعي مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة 24، مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية.

اليوم.. إيداع المعاشات لمستفيدي نظام التأمينات
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صرف المعاش لعملاء نظام التأمينات اليوم الخميس.

اقتصاديون: إكسبو 2030 يعزز اقتصاد المملكة بأكثر من 50 مليار دولار
توقع اقتصاديون أن يسهم فوز الرياض باستضافة فعاليات معرض «إكسبو 2030» في تعزيز الاقتصاد السعودي بنحو 50 مليار دولار، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أسهل طريقة للقبول بوظائف الدفاع الجوي في آخر يوم تقديم
في آخر يوم للتقديم، كشفت قوات الدفاع الجوي الملكي عن طريقة القبول بعدد من الوظائف الشاغرة بمناطق مختلفة من المملكة.

مداهمة مفاجئة لعدة مستودعات بسكن عمالة في أبحر الشمالية .. ماذا وجد بداخلها؟
واصلت أمانة جدة بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية وإجادة، الحملة المشتركة على محلات بيع المعسل.

استقرار حالة الطقس على معظم مناطق المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يكون الطقس مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

"الحصيني" يبشر بأجواء مناسبة للتنزه بطقس إجازة الأسبوع ويحذر من هذا الأمر
بشّر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، بأجواء مناسبة للتنزه في طقس إجازة نهاية الأسبوع ويومي الجمعة والسبت.

الصحة العالمية تطالب بمعلومات جديدة من الصين حول المرض الغامض
طالبت منظمة الصحة العالمية، ببيانات جديدة من الصين حول تفشي مرض غامض يشبه الالتهاب الرئوي.

حتى لا تصاب بعدوى خطيرة.. نصائح لا تفوتك أثناء التسوق
أثناء التسوق قد لا ينتبه كثير من الناس إلى ما يتعين عليهم فعله لتجنب خطر الإصابة بالعدوى والأمراض الخطيرة.

رد موجع من إيلون ماسك على مقاطعي الإعلانات على "إكس"
ظهر الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" في مقطع فيديو وهو ينتقد الأشخاص الذين قاطعوا الإعلانات على منصة x.

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