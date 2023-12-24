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صحيفة تواصل الالكترونية

5 نصائح لإصلاح تطبيق فيسبوك ماسنجر المعطل

فيسبوك ماسنجر
فيسبوك ماسنجر
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يواجه البعض مشكلاتٍ في استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجرFacebook Messenger، خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب مختلفة قد لا يعلم الكثيرون كيفية التصرف معها.اضافة اعلان
ونقدم لك يعض الإصلاحات التي تساعدك في حل هذه المشكلة أثناء استخدام تطبيق الدردشة التابع لمنصة فيسبوك

نصائح لإصلاح تطبيق فيسبوك ماسنجر المعطل
1 - أعد تشغيل هاتفك

قد يكون الحل الأسهل دائما لإصلاح أي تطبيق معطل على هاتفك الأندرويد، هو إعادة تشغيل جهازك حيث يمكن أن تؤدي هذه العملية البسيطة إلى إعادة تشغيل البرامج المعطلة بشكل صحيح، وإصلاح الخلل عند وجود مشاكل في أداء تطبيق ما.
فإذا كنت تواجه أية مشكلات مع تطبيق فيسبوك ماسنجر، فحاول إعادة تشغيل الجهاز لإصلاحه.

2 - تحقق من وجود تحديثات

من الجيد دائمًا التأكد من أنك تقوم دائمًا بتشغيل أحدث إصدار من تطبيق فيسبوك ماسنجر، حيث يأتي معظمها مع إصلاحات للأخطاء وتحسينات في الأداء.
فإذا كنت تواجه أخطاء وأعطال، فمن المحتمل أن يأتي التحديث الأخير مزودًا بإصلاح لها، لذلك تأكد من تحديث تطبيق فيسبوك ماسنجر إلى أحدث إصدار له.
ويتم ذلك عن طريق الانتقال إلى متجر التطبيقات على جهازك، والبحث عن التطبيق، ثم النقر على زر "تحديث"، وفي حال كان هناك تحديثًا متوفرًا، فسيتم تنزيله وتثبيته على جهازك.

3 - تحقق من اتصالك بالإنترنت

قد تكون المشكلة في الاتصال بالإنترنت الخاص بك، قد تواجه مشاكل في التوصيل إذا كانت إشارة الواي فاي ضعيفة، أو إذا كنت تستخدم بيانات الجوال التي تم استهلاك معظمها، لذلك، حاول التحقق من اتصالك بالإنترنت، وجرب إعادة تشغيل جهاز التوجيه أو إعادة تشغيل الإنترنت.

4 - امسح ذاكرة التخزين المؤقت

عادة ما تكون ذاكرة التخزين المؤقت هي السبب في تعطل أي تطبيق على هاتفك، حيث تقوم ذاكرة التخزين المؤقت بتخزين البيانات من مواقع الويب والتطبيقات محليًا على جهازك.
ويمكنه بعد ذلك الوصول إلى هذه الملفات من وحدة التخزين عند الحاجة، بدلا من تنزيلها مرة أخرى.
المشكلة هي أن هذه الملفات يمكن أن تتلف وتتسبب في مشاكل، خاصة إذا ظلت موجودة لفترة طويلة، ولهذا السبب، من الجيد مسح ذاكرة التخزين المؤقت بين الحين والآخر عبر الإعدادات الخاصة بالتطبيق على هاتفك.

5 - قم بحذف التطبيق وإعادة تثبيته

في حال لم تعمل أي من الحلول السابقة، يمكنك أن تقوم بإلغاء تثبيت التطبيق بالكامل وإعادة تثبيته مرة أخرى مما قد يؤدي إلى حل جميع المشكلات.
وقد يؤدي هذا الإجراء إلى تسجيل الخروج من حسابك، لذا ستحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى والعودة إلى حسابك.

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