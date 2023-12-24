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عاجل.. ارتفاع كبير في أسعار البرتقال واليوسفي

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ارتفاع أسعار البرتقال واليوسفي بالأسواق
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ارتفعت أسعار البرتقال واليوسفي إلى الضعف، رغم حلول فصل الشتاء الموسم الرئيس لهما، إلا أن تراجع المعروض في المتاجر والأسواق قفز بالأسعار.اضافة اعلان

ارتفاع أسعار البرتقال واليوسفي في الأسواق

وتراوحت أسعار بين 5 ريالات إلى 6.95 ريال للكيلوجرام الواحد، ووصلت في بعض المراكز التجارية إلى 9 ريالات، وفقًا لرصد أجرته صحيفة "عكاظ".
وذلك مقارنة بأسعار الفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت الأسعار تتراوح بين ريالين إلى 3.5 ريال فقط، بخلاف العروض التي كانت تهبط بالأسعار إلى 1.95 ريال للكيلوجرام الواحد.


10 ريالات سعر الكيلو الواحد من اليوسفي

وطبقا للرصد، تراوحت أسعار اليوسفي بين 7 - 10 ريالات للكيلوجرام الواحد بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي بين 4 - 6 ريالات فقط.
وأرجع متعاملون ومستهلكون في حلقة الخضار والفواكه بجدة تضاعف الأسعار إلى تراجع المعروض من المنتجات المحلية، ونقص الواردات من الخارج.

تراجع الواردات المصرية سبب رئيس في ارتفاع الأسعار

وتراجعت الواردات المصرية والتركية والباكستانية من البرتقال واليوسفي، في مثل هذا التوقيت من العام، رغم أن موسم الشتاء يعد هو الموسم الرئيس لهذين النوعين من الفاكهة.
وأفادوا بأن البرتقال بنوعيه (أبو صرة، العصير) شهد ارتفاعًا في الأسعار، إذ بلغ سعر الكرتون زنة 25 كيلوجرامًا 120 - 130 ريالاً.


نقص المعروض لتأخر وصول الشحنات

وقال أحمد الطائفي (متعامل): السوق يشهد ارتفاعًا في الأسعار، خصوصًا في أسعار الفواكه، في المقدمة منها البرتقال واليوسفي.
وأضاف، رغم أن الإنتاج المحلي منه يتميز بالجودة، إلا أن الأسواق المحلية تعتمد على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث نقص في المعروض، نتيجة تأخر وصول الشحنات إلى الأسواق.

زيادة الواردات تضبط أسعار الأسواق

وأضاف صالح السروري (متعامل): أن استمرارية الواردات من الدول العربية المجاورة تسهم في ضبط إيقاع الأسعار سواء للخضراوات أو الفواكه.


130 ريالاً سعر كرتون البرتقال

وأشار إلى أن المنتجات المستوردة، مثل البرتقال واليوسفي، تعاني أيضًا من الارتفاعات السعرية، فالبرتقال المصري مثلاً يواجه مشكلات في الإنتاج، وهذا ما أدى إلى وصول أسعار الكرتون إلى ما يراوح بين 110 - 130 ريالاً.

أسباب ارتفاع أسعار البرتقال واليوسفي:

1ـ نقص المعروض في الأسواق 
2ـ تأخر وصول الواردات من الأسواق الخارجية 
3ـ تراجع الواردات من المنتجات المصرية 

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