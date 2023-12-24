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مصلى مكة المعلق يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

مصلى مكة المعلق
مصلى مكة المعلق
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حقق المصلى المعلق الذي يقع بين البرجين التوأم في فندق جبل عمر «العنوان» بالعاصمة المقدسة، أعلى مصلى في العالم، وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.اضافة اعلان

تشييد المصلى في 2019 على ارتفاع 165 مترًا

وشيّد المصلى من قبل شركة جبل عمر للتطوير في عام 2019، داخل جسر معلق بارتفاع يبلغ 165مترًا.
وحصلت شركة جبل عمر على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر بنائها لأعلى مصلى معلق في العالم.

إطلالة استثنائية على الكعبة المشرفة

من جانبه أعلن الفندق الذي يضم «المصلى المعلق» الجمعة الماضي بدء تقديم تجربة استثنائية في المصلى المعلق، مع إطلالة استثنائية على الكعبة المشرفة، ومناظر خلابة لشروق الشمس على المسجد الحرم، والاستمتاع برؤية آيات قرآنية مكتوبة بخط رائع.

يقع المصلى بين أعلى برجين في مكة

وكانت شركة جبل عمر للتطوير قد دشنت المصلى المعلق في عام 2019، والذي يعد أعلى مصلى معلق في العالم، حيث يقع المصلى المعلق بين أعلى برجين في مشروع جبل عمر العنوان مكة.
ويتميز بإطلالته البانورامية على المسجد الحرام والكعبة المشرفة، ويعد هذا المشروع من أبرز المبادرات والمشاريع المبتكرة التي توفر مستويات متميزة من خدمات الضيافة للحجاج والمعتمرين.

مساحة المصلى 520 مترًا ويسع 200 مصل

وتبلغ المساحة الداخلية للمصلى المعلق نحو ٥٢٠ مترًا مربعًا ويتسع لأكثر من ٢٠٠ مصل، بحيث يشكل جسرًا يربط بطول ٣٨ م وعرض ١٥.٥م بين البرجين.
وقد تم تجميع عناصر الهيكل الإنشائي للمصلى المعلق على الأرض، ثم تم الانتهاء من رفعه كمرحلة أولى حتى وصل إلى موقعه النهائي على ارتفاع ١٦١ مترًا.

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