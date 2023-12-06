10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حقيقة توقف الدعم الإضافي وتعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
حساب المواطن يكشف حقيقة توقف الدعم الإضافي بعد دفعة ديسمبر
أعلن حساب المواطن، عن استمرار صرف الدعم الإضافي للمستفيدين حتى دفعة ديسمبر – الدفعة 73 من برنامج الدعم.
تحذير من أمطار رعدية ورياح متربة على مكة والمدينة و5 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.
تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس اليوم الأربعاء
أعلنت عدة مدارس في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، لتكون عن بعد عبر منصة "مدرستي".
المملكة الأولى عالميًا بمسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب
توجت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى نظير نيلها أكبر عدد من الميداليات بالمسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب (WAICY).
منها تحقيق الشفافية.. أهم أهداف ومهام المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
تمت الموافقة على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؛ إذ تضمن أن يمارس مجلس إدارة المركز صلاحياته بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
مسؤول في "البنتاجون": 40 دولة تشارك في القوة الدولية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن مقترح تشكيل قوة إقليمية دولية في البحر الأحمر سيشمل مساحة ثلاثة ملايين ميلٍ من المياه الدولية
صراع داخلي .. هل ينقلب أصدقاء "زيلينسكي" عليه وتحسم حرب أوكرانيا لصالح روسيا؟
شن عمدة العاصمة الأوكرانية هجوما على الرئيس الأوكراني زيلنسكي قائلاً: لقد أصبح معزولاً ومنطوي على نفسه، مكتبي قريب منه إلا أننا لم نلتقي أبداً لأنه لا يريد ذلك، يؤسفني القول بأنه يكذب على شعبنا عندما قال بأننا نحرز تقدما في حربنا ضد الروس.
لماذا لا تزال عازبًا؟ 10 أسباب نفسية تكشف لك أسرار تأخير الزواج
يصل بعض الشباب إلى سن الثلاثين من العمر وما بعدها ولم يتزوج بعد، وقد يتحججون بأسباب اقتصادية وراء تأخير الزواج، بينما تنشغل طائفة منهم بالتركيز على الدراسة والتطور في مجال العمل.
تعرف على فوائد الأسماك الزيتية في علاج أمراض القلب
أظهرت إحدى الدراسات الدولية الكبرى، أن تناول الأسماك الزيتية يسهم في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية غير المميتة، خاصة للذين لديهم تاريخ عائلي من هذه الأمراض.
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