عاجل.. أخبار السعودية.. حقيقة توقف حساب المواطن ووظائف بوزارة الخارجية

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بدء أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري برئاسة ولي العهد وأمير قطر
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وامسير قطر، انطلقت أعمال مجلس التنسيق السعودي- القطري، في العاصمة الدوحة.
"الشورى" يوافق على مشروع نظام الإخلاء الطبي
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة عشرة، من الدورة الثامنة المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، على مشروع نظام الإخلاء الطبي.
"الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح شديدة على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وجريان السيول على عدد من مناطق المملكة.
هل يتوقف حساب المواطن بعد دفعة ديسمبر؟.. رد من البرنامج
أثار العديد من مستفيدي حساب المواطن، التساؤلات بخصوص مصير البرنمج بعد صرف دفعة ديسمبر – الدفعة 73 خلال أيام.
بادر بالتقديم في وظائف وزارة الخارجية للعمل في 3 دول و 6 مميزات
أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من (الرجال والنساء) للعمل في سفارة المملكة العربية السعودية في كل من (الرباط، كانبرا، موروني) على النحو التالي:
توضيح من "الصحة" حول رسوم علاج الأسنان بالمستشفيات الحكومية
أصدرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا حول رسوم علاج الأسنان بالمستشفيات الحكومية.
حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي
نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأثير وثيقة العمل الحر على أهلية الضمان الاجتماعي.
حقيقة وجوب انتهاء العدة للتسجيل في حساب المواطن عند الطلاقأعلن حساب المواطن، أنه لا يلزم انتهاء العدة عند حدوث الطلاق للتسجيل في برنامج الدعم.
بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على الحد المانع للضمان الاجتماعي
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة احتساب الحد المانع للضمان الاجتماعي.
هيروين وشبو.. الأمن يداهم أوكار مهربي المخدرات في هذه المناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
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