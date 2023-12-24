تقوس الساقين لدى الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

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يعاني بعض الأطفال بعد ولادتهم من مشكلة تقوس الساقين تقوس الساقين؛ وذلك بسبب وضعيتهم المنحنية في الرحم أثناء فترة الحمل، والذي يتلاشى تدريجيًا مع بداية الطفل للمشي. اضافة اعلان

وقد يستمر مع بعض الأطفال لفترات طويلة وحتى بعد البلوغ، لذلك يجب على الآباء مراعاة الطفل؛ حتى لا يتطور هذا التقوس ويستمر معه لما بعد مرحلة الطفولة، مسببًا بعض المضاعفات.

ووفقًا لمجلة "سيدتي"، يوضح استشاري العظام، الدكتور محمود السيد جودة، أسباب تقوس الساقين عند الأطفال، وأعراضه، ومضاعفاته، وطرق العلاج الممكنة.





تقوس الساقين



درجات تقوس الساقين عند الأطفال



أسباب تقوس الساقين عند الأطفال

أولًا - سوء تغذية الأم أثناء فترة الحمل



ثانيًا - عدم تعرض الطفل لأشعة الشمس غير الضارة



ثالثًا - عدم أخذ الطفل الكفاية من الرضاعة الطبيعية

رابعًا - استخدام الطفل للمشاية مبكرًا أو لفترة طويلة



خامسًا - العوامل الوراثية

سادسًا - الإصابة ببعض الأمراض



سابعًا - تشوه العظام



ثامنًا - السمنة



أعراض تقوس الساقين عند الأطفال



علاج تقوس الساقين



مضاعفات تقوس الساقين عند الأطفال



طرق لوقاية طفلك من تقوس الساقين



يُعرف تقوس الساقين بـ"لين العظام"، وهو حالة مرضية تصيب عظام الساقين، وتسبب عدم ضمّ القدمين، وتظهر الساقين على شكل مُنحنٍ يشبه القوس عند الوقوف.وقد تكون الساق المقوسة عند الأطفال مقوسة للخارج أو للداخل، ولكن تقوس الساقين للخارج شائعًا أكثر من التقوس للداخل.التقوس للخارج.. فيه تكون الساقان متباعدتين، وتظهر بشكل مُنحنٍ للخارج.والتقوس للداخل فيه يستطيع الطفل ضم الركبتين عند الوقوف ولا يستطيع ضم القدمين.وتقوس الساقين أكثر شيوعًا عند الأطفال، ويصيب أيضًا الكبار والبالغين ولكن بنسبة أقل.وفي حالة إصابة البالغين بالتقوس، يكون ذلك علامة على الإصابة بمرض آخر، تسبب في التأثير على استقامة الساقين مثل الكُساح.تختلف درجات تقوس الساقين من طفل لآخر، ويعتمد ذلك بشكلٍ كبير على سبب هذا التقوس.. ومن ناحية أخرى لا داعي للقلق، حيث يولد معظم الأطفال بدرجة من التقوس بعد الولادة.وذلك نتيجة لوضعيتهم المنحنية في رحم الأم أثناء الحمل، وتختفي بمجرد بلوغ الطفل عامين.. ويتم تحديد درجة تقوس الساقين عند الطفل من قِبل طبيب عظام الأطفال؛ من خلال زاوية التقوس وأخذ قياسات الساق ومراقبة المشي، وعلى حسب درجة التقوس يمكن تحديد إذا ما كانت الحالة شديدة أو بسيطة.بالتأكيد يؤثر سوء التغذية للحامل على صحة الجنين، وبالتالي يؤثر على عظامه، خاصةً إذا كانت الحامل تعاني من نقص الكالسيوم أثناء الحمل.وهذا يجعل من عظام الجنين عظامًا ضعيفة لينة، مسببة تقوس ساقيْ الطفل بعد الولادة.تعتبر أشعة الشمس غير الضارة مصدرًا لفيتامين"د"، الذي يعد من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتعزيز صحة العظام، وبالتالي يؤدي عدم تعرض الطفل لأشعة الشمس إلى نقص فيتامين "د"، مما يؤدي إلى عدم امتصاص الجسم للكالسيوم الموجود بحليب الأم، ومن ثم ضعف العظام وتقوس الساقين.وأفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس غير الضارة للحصول على فيتامين "د" هو من بعد شروق الشمس وقبل الظهيرة وأيضًا بعد العصر.حيث تعتبر المشاية من العوامل التي تزيد من مشكلة تقوس الساقين، وذلك لاعتماد الطفل عليها في بداية مشيه.على سبيل المثال: مرض الكساح.. مرض بلاونت.. مرض القزمة.. التهاب العظام والمفاصل.. التسمم بعنصر الرصاص أو الفلورايد، مما يؤثر على صحة العظام.تشوّه الهيكل العظمي.. بمعنى عدم التئام العظام بشكل صحيح، ونموها بشكلٍ طبيعي بعد الكسور.وزيادة وزن الطفل من أحد العوامل التي تؤدي إلى إصابة الطفل بالساق المقوسة.. بالإضافة إلى تناول بعض الأدوية التي تؤثر على صحة العظام.1 - عدم استقامة وتماثل الساقين.2 - انحناء أو تقوس الساقين للداخل أو الخارج.3 - ألم في الركبة والورك يؤدي إلى قلة الحركة وصعوبة في المشي والجري.4 - عدم تلامس الركبتين عند الوقوف وتكونان متباعدتين.5 - ظهور الساقين بشكل مُنحنٍ للخارج، فتبدوان على هيئة قوس، وذلك في حالة التقوس للخارج.6 - تلامس الركبتين وعدم القدرة على ضم القدمين عند الوقوف.. فتظهر الساقان بشكل منحنٍ للداخل، وذلك في حالة التقوس للداخل.7 - تختلف درجة وزاوية التقوس من طفل لآخر، وقد تزداد الأعراض وقد تتحسن مع الوقت، ويتلاشى هذا التقوس تدريجيًا إلى أن يختفي.- بصفة عامة، لا يحتاج معظم الأطفال دون عمر عامين للعلاج؛ لأن التقوس الطبيعي يختفي مع التقدم بالعمر، ولكن عند استمرار هذا التقوس مع طفلك بعد بلوغه عامين، فيدل ذلك على وجود مشكلة صحية.- العلاج يختلف من طفل لآخر حسب درجة التقوس، ولكن يمكن السيطرة عليه من خلال استخدام الأدوية العلاجية التي يصفها الطبيب، حسب حالة الطفل..- أحذية خاصة.. استخدام دعامات وأجهزة تقويم الساقين.. جلسات العلاج الطبيعي وبعض التمارين في الحالات البسيطة.. وتحدد حسب رؤية طبيب عظام الأطفال.. والتدخل الجراحي.التهاب العظام والمفاصل، تيبس وتصلب المفاصل، خشونة الركبة، العرج، الإصابة بالكساح.ويختفي تقوس الساقين عند الأطفال تلقائيًا مع التقدم بالعمر، وببلوغه ثلاثة أعوام يختفي تمامًا وهذا إذا كان التقوس طبيعيًا.أما إذا كان تقوس الساقين مكتسبًا بسبب الإصابة بمرضٍ ما، أو لأسباب أخرى؛ فإنه لا يختفي ويستمر مع الطفل.- الاهتمام بالنظام الغذائي للطفل، والحرص على حصول الطفل على كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين "د".- تعرض الطفل لأشعة الشمس غير الضارة يوميًا لمدة 15 دقيقة.- التوجه للطبيب على الفور في حالة استمرار التقوس مع طفلك بعد عامه الثاني.- الحرص على اكتشاف لين العظام وتقوسها مبكرًا، فذلك يساعد على سرعة العلاج، وتفادي أي مخاطر تصيب صحة العظام.- عدم استخدام المشاية مبكرًا أو استخدامها لفترات طويلة.- تناول الطفل لمنتجات الألبان والأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د" يُعزز من صحة وقوة العظام.