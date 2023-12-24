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إغلاق طريق عقبة الهدا في الطائف اليوم اعتبارًا من التاسعة صباحًا

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طريق الهدا
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كشفت الهيئة العامة للطرق،‏ أنه اعتبارًا من اليوم الأحد، سيتم إغلاق طريق عقبة الهدا بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان

أسباب إغلاق طريق عقبة الهدا

وبيّنت الهيئة، أن سبب الإغلاق هو أعمال الصيانة، وأنه يمكن سلوك طريق السيل كطريق بديل للقادمين والمغادرين من وإلى محافظة الطائف.


موعد إغلاق طريق عقبة الهدا بالطائف

في الوقت نفسه أوضحت محافظة الطائف أن موعد إغلاق طريق عقبة الهدا اليوم سيكون في تمام الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 مساء؛ وذلك من أجل إجراء بعض أعمال الصيانة والتصليحات.
ويعتبر طريق الهدا من أحد الطرق الملتوية بالمملكة وأعلاها، حيث تصل نهايته إلى ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر، وهو طريق يربط بين الطائف والهدا ومكة المكرمة.


معلومات عن طريق الهدا

وتكمن أهمية طريق عقبة الهدا في أنه:
1 -  يربط مدينة الطائف ومكة المكرمة.
2 - تم إنشاء هذا الطريق بناءً على أوامر الملك سعود بن عبدالعزيز في سنة 1955م.
3 – وفي عام 1958م أصدر أمر ملكي من أجل توسيع هذا الطريق.

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