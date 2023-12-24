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ما حكم رسوم تطبيقات توصيل الأطعمة للمنازل؟ "الخثلان" يُجيب

سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الشرع في رسوم تطبيقات توصيل الأطعمة للمنازل ورسوم الخدمة المختلفة عن قيمة الطلب وقيمة التوصيل.اضافة اعلان

حكم رسوم تطبيقات توصيل الأطعمة للمنازل

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه لا بأس من دفع رسوم تطبيقات توصيل الأطعمة للمنازل؛ لأن هذه الخدمة تضاف لرسوم التوصيل.
وأضاف أن هذه الرسوم، وإن فصلوها، لكنها في الحقيقة هي شيء واحد، وقد يكون هناك أحيانًا اشتراك يُدفع في هذا التطبيق شهريًا للتوصيل، مع فتح المجال للعميل يطلب ما شاء من الوجبات.

ضرر دفع رسوم تطبيقات توصيل الأطعمة للمنازل يسير

وبين أن هذه كله لا بأس به شرعًا لأنه مال مقابل خدمة، وأن الغرر الذي فيه هو غرر يسير، وأما بالنسبة لشركة التوصيل فهي رابحة في كل حال، لأنها تربح من مجموع العملاء عن طريق ما يسمى بالحسابات الاكتوارية أي أن بعض العملاء يغطى بعضًا، مؤكدًا أن ما قد يوجد من غرر فهو غرر يسير مغتفر مقابل إتاحة الخدمة للجميع.

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