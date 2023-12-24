6 شروط للتقديم على الوظائف التعليمية المتاحة على "جدارات"

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تُسهّل المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" رحلة الباحثين عن العمل في استكشاف جميع وظائف القطاع العام والخاص في سوق العمل في المملكة. اضافة اعلان





التقديم على الوظائف التعليمية المتاحة إلكترونيًا



شروط التقديم على وظائف جدارات



طريقة التقديم على الوظائف في جدارات



وتوفر منصة "جدارات"، التقديم على الوظائف التعليمية والإدارية المختلفة المتاحة إلكترونيًا.ويمكن للمستفيد من المنصة التقديم على الوظيفة التي تناسب تخصصه، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط، وتتمثل في الآتي:1ـ يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية.2ـ أن يمتلك المتقدم حسابًا في النظام.3ـ تكون الوظيفة متوافقة مع الدرجة الأكاديمية التي يحملها المتقدم.4ـ توفر الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل على أن تكون موثقة.5ـ يكون المتقدم لا يعمل في أي وظيفة حكومية.6ـ يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.بخطوات بسيطة، تستطيع التقديم على الوظائف في منصة جدارات من خلال الخطوات البسيطة الآتي:ـ الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة.ـ تسجيل الدخول بالحساب الشخصيـ النقر على خانة "أرغب بالتقديم على وظائف جدارات".ـ إدخال البيانات اللازمة للتقديم.ـ تحديد الرغبات الخاصة بالمتقدم.ـ الضغط على خانة "إضافة".ـ ملء الرغبات في القائمة الخاصة بالمتقدم، ثم الضغط على كلمة "حفظ".ـ اختيار الوظيفة المناسبة للمتقدم من حيث المؤهل.ـ إدخال المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.ـ وأخيرًا الضغط على خانة "تسجيل الطلب".