10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. مخالفات عدم التأمين على المركبة وسجن طبيب في تهمة مخلة

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:
اليوم.. بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول
تبدأ، اليوم الأحد وحتى الخميس، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445هـ، لجميع الطلاب على مستوى مدارس المملكة..
بدء الإلزام بالحجز للفحص الدوري لجميع المركبات ورصد مخالفات التأمين
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلزامية حجز موعد للفحص الفني الدوري لجميع المركبات بداية من 1 أكتوبر.
تُطبق من اليوم.. 5 معلومات عن مخالفة "عدم وجود تأمين للمركبة"
اعتبارًا من اليوم (الأحد) الموافق 1/ 10/ 2023، تبدأ الإدارة العامة للمرور بأتمتة رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة» إلكترونيًا.
أقصى عقوبة.. سجن طبيب 5 سنوات في تهمة مخلة بالشرف
قضت محكمة الاستئناف في عسير، بمعاقبة طبيب سوري، بالسجن 5 سنوات، والتشهير به في وسائل الإعلام، بعد إدانته بالتحرش بممرضة فلبينية.
منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا متربة على 5 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مستمرة لتكون السحب الرعدية الممطرة.
ما حكم التنازل عن قرعة الحج بمقابل مادي؟ "الخثلان" يُجيب
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم التنازل عن قرعة الحج بمقابل مادي.
البرهان: ماضون نحو الانتهاء من الحرب في السودان
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان: "نحن ماضون نحو الانتهاء من الحرب".
لحظة غرق قارب يحمل 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
وثق مقطع فيديو لحظة غرق قارب يحمل على متنه عدد من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل ليبيا.
يثير القلق.. سحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق لسبب غريب
قامت شركة «شوكولاتة هوتيل» البريطانية الشهيرة بسحب أحد منتجاتها من السوق بسبب مخاوف من احتوائه على قطع الزجاج.
الأولى في العالم.. زراعة شريحة في دماغ رجل تحوله من الشلل إلى الحركة
ابتكرت إحدى الشركات الهولندية طريقة جديدة في العلاج، اعتمدوا خلالها على زراعة شريحة في دماغ رجل حولته من الشلل إلى الحركة، في تجربة تعتبر الأولى من نوعها بالعالم.