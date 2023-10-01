يثير القلق.. سحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق لسبب غريب

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قامت شركة «شوكولاتة هوتيل» البريطانية الشهيرة بسحب أحد منتجاتها من السوق بسبب مخاوف من احتوائه على قطع الزجاج.

وقال المسؤولون في وكالة معايير الغذاء البريطانية إن منتج «Hotel Chocolat Choose Your Poison» يمكن أن يسبب الضرر إذا استهلك عن غير قصد بسبب احتوائه على قطع من الزجاج. اضافة اعلان





منتج غير آمن للأكل





عرض إشعارات نقاط البيع





شكولاتة هوتيل



وأضاف المتحدث باسم الوكالة، أن احتمال وجود الزجاج يجعل هذا المنتج غير آمن للأكل، ويتم بيعه في شوكولاتة هوتيل ومتاجر جون لويس وعلى الإنترنت.وجاء في إشعار على الموقع الإلكتروني لوكالة معايير الأغذية: تقوم شركة شوكولاتة هوتيل بسحب المنتج، سيتم عرض إشعارات نقاط البيع في جميع المتاجر.وتشرح هذه الإشعارات للعملاء سبب سحب المنتج وتخبرهم بما يجب عليهم فعله إذا قاموا بشرائه.تعتبر شركة “شوكولاتة هوتيل” من أشهر شركات صناعة الشوكولاتة، وهي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة.واتخذت الشركة قرارًا بسحب منتجها من السوق تفاديًا لأي إصابات أو مخاطر صحية قد تنجم عن تناول المنتج الذي يحتوي على قطع الزجاج.