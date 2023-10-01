ما حكم التنازل عن قرعة الحج بمقابل مادي؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم التنازل عن قرعة الحج بمقابل مادي. اضافة اعلان





حكم التنازل عن قرعة الحج بمقابل مادي



التنازل عن قرعة الحج جائز في هذه الحالة



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الأمر في هذه المسألة فيه تفصيل، فإن كان الذي يريد أن يتنازل قد وجب عليه حج الفريضة، فليس له أن يتنازل وعليه أن يأتي بفريضة الحج.وأضاف أن الحج ركن من أركان الإسلام ولا يجوز أن يعاوض على قرعته؛ لأن فيه إعانة له على الإثم، مؤكدًا أن الذي أتته القرعة ولم يحج حج الفريضة وهو مستطيع فيجب عليه أن يحج بنفسه ولا يجوز له أن يبيع حقه لآخر.وبين الخثلان، أنه إذا كان الذي خرجت له القرعة غير واجب عليه الحج لكونه مثلًا ليس عنده مال يحج به، أو لغير ذلك من الأسباب، فلا بأس أن يعاوض عن حقه في الحج بمال، لأنه هذا حق من الحقوق التي تجوز المعاوضة عنها.