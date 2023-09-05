10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تفاصيل طرح شقق سكنية بنظام "القسط الميسر"
قال مدير الاتصال المؤسسي بالشركة الوطنية للاسكان، إن برنامج "القسط الميسر" لن يستفيد منه "الأعزب"؛ لكن هناك مشروعات قادمة سوف تكون متاحة للجميع بدون شروط والبداية كانت بضاحية سدايم بجدة
قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي
أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 70 – شهر سبتمبر ستشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في الشهر الماضي بتمديده لشهرين إضافيين
لذوي الإعاقة.. مهلة 6 أشهر لتصحيح المشاريع المتعثرة
أفادت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تدرس آلية جديدة لمنح ذوي الإعاقة مهلة تصل إلى 6 أشهر لتصحيح مشاريعهم المتعثرة.
الداخلية: تصوير بطاقة الهوية في تطبيق "تيك توك" غير مسموح
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على أن تصوير بطاقة الهوية الوطنية لتطبيق "تيك توك" غير مسموح، بناء على طلبات التطبيق في تصوير الهوية من جميع الاتجاهات وإرفاقها في التطبيق نفسه.
توقعات "الأرصاد" أمطار وبرد ورياح على مكة والمدينة وبعض المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. إخلاء طبي لـ10 مواطنين من عدة دول خلال شهر
تمكنت الجهات المختصة في السفارات والقنصليات السعودية في عدة دول من إخلاء 10 مواطنين ومواطنات خلال شهر.
رواتب تبدأ من 11 ألف ريال.. الخطوط الحديدية تفتح باب التسجيل في برنامج رواد سار
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن فتح باب التسجيل في برنامج (رواد سار - الدفعة السادسة) المنتهي بالتوظيف.
تعرف على آداب وممنوعات "التعليم" لحضور الفصول الافتراضية
شددت وزارة التعليم، على ضرورة التقيد بآداب السلوك الرقمي لطلاب وطالبات التعليم العام في الفصول الافتراضية عند تعليق الدراسة.
انتبه من مشاكل سوء التغذية.. تسبب لك 7 أمراض
يحذر خبراء الصحة من مشاكل سوء التغذية حيث تتسبب في العديد من الاضطرابات الصحية لاسيما تلك الخاصة بالجهاز الهضمي.
تعرف على مواصفات ساعة آبل 9 وألترا 2
كشفت تسريبات عن أحدث مواصفات ساعة آبل 9 وألترا 2، التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها بالإضافة إلى مواصفات منتجات آبل الجديدة خلال حدث وندر لاست لشركة آبل الأسبوع المقبل.