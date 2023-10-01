الأولى في العالم.. زراعة شريحة في دماغ رجل تحوله من الشلل إلى الحركة

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ابتكرت إحدى الشركات الهولندية طريقة جديدة في العلاج،
اعتمدوا خلالها على زراعة شريحة في دماغ رجل حولته من الشلل إلى الحركة، في تجربة
تعتبر الأولى من نوعها بالعالم.
الشريحة تُستخدم من خلال الذكاء الصناعيوقال الأطباء إن العملية الجراحية النادرة التي قاموا
بها، مكنتهم من زراعة شريحة في دماغ رجل مشلول،
من خلال الذكاء الصناعي، والتي أعادت له الحركة.
قراءة أفكار ونوايا المريضوتعمل الشريحة بقراءة أفكار ونوايا الرجل في التحرك،
ثم نقلها إلى زرع آخر موجود في بطنه يحفز العضلات الصحيحة لتحريك أجزاء من جسده
كما يريد دماغه.
وأصيب الرجل البالغ من العمر 46 عاما بالشلل، إثر الإصابة في حادث تزلج.
وتصف الشركة مبتكرة الرقاقة من هولندا، في بيان لها يوم الأربعاء الماضي، الطريقة التي تعمل بها بأنها "الحركة المدفوعة بالفكر".