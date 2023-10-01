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صحيفة تواصل الالكترونية

الحركة المدفوعة بالفكر

الأولى في العالم.. زراعة شريحة في دماغ رجل تحوله من الشلل إلى الحركة

زراعة شريحة في دماغ رجل
زراعة شريحة في دماغ رجل
أ أ
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ابتكرت إحدى الشركات الهولندية طريقة جديدة في العلاج، اعتمدوا خلالها على زراعة شريحة في دماغ رجل حولته من الشلل إلى الحركة، في تجربة تعتبر الأولى من نوعها بالعالم.اضافة اعلان

الشريحة تُستخدم من خلال الذكاء الصناعي

وقال الأطباء إن العملية الجراحية النادرة التي قاموا بها، مكنتهم من زراعة شريحة في دماغ رجل مشلول،

 

من خلال الذكاء الصناعي، والتي أعادت له الحركة.

قراءة أفكار ونوايا المريض

وتعمل الشريحة بقراءة أفكار ونوايا الرجل في التحرك، ثم نقلها إلى زرع آخر موجود في بطنه يحفز العضلات الصحيحة لتحريك أجزاء من جسده كما يريد دماغه.
وأصيب الرجل البالغ من العمر 46 عاما بالشلل، إثر الإصابة في حادث تزلج.
وتصف الشركة مبتكرة الرقاقة من هولندا، في بيان لها يوم الأربعاء الماضي، الطريقة التي تعمل بها بأنها "الحركة المدفوعة بالفكر".

نجاح التكنولوجيا في معالجة الشلل

وقالت الشركة: "في حين أنه لا يزال من السابق لأوانه تقديم النتائج الكاملة، فإنه يسعدنا أن نعلن أن التكنولوجيا تعمل كما هو متوقع، ويبدو أنها نجحت في إعادة تنشيط ذراعي ويدي الرجل وأصابعه المشلولة".

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