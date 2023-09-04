10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. بشرى من حساب المواطن ووظائف بالخارجية وحرس الحدود

تقدم
صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على
مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:
مختصون: رفع الحد الأدنى للأجور يُحسّن حياة الأفراد الاقتصادية
اتفق مختصون اقتصاديون على أن رفع الحد الأدنى للأجور المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية، وتحفيز المواطنين الذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور، يدعم رفع مستوى المعيشة.
بشرى من حساب المواطن.. صرف دفعة سبتمبر في هذا الموعد
حدد حساب المواطن مجددًا، موعد إيداع الدفعة 70 – شهر سبتمبر في حسابات المستفيدين.
توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح مغبرة على مكة والمدينة و3 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
تعرف على حالات إصابات العمل وطرق الإبلاغ عنها
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحالات التي ينطبق عليها إصابة العمل.
التقديم اليوم.. "حرس الحدود" يطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لشغلها بمواطنين للعمل بحرس الحدود.
سارع بالتقديم.. "الخارجية" تُعلن عن وظائف دبلوماسية في مختلف التخصصات
أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى سكرتير ثاني حملة الماجستير من المواطنين، وذلك على النحو التالي:
خطوة مفاجئة.. زيلينسكي يقيل وزير دفاعه ويعين مسلما بدلا منه
قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيليسنكي إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، وعين مكانه وزيرا مسلما وهو رستم أوميروف.
"سعود الطبية": 4 وسائل لحماية الأطفال من الإصابة بالقمل في المدارس
نصحت مدينة الملك سعود الطبية الطلاب والطالبات باتباع الإرشادات الصحية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بقمل الرأس في المدارس.
كسرة القلب.. 3 أشياء تفعلها في جسم الإنسان
تحدث متلازمة القلب المنكسر غالبًا بسبب التعرض لمواقف مثيرة للتوتر ومشاعر شديدة الوطأة، لكنها غالبًا ما تكون حالة مؤقتة، فيما قد يستمر شعور الإعياء لدى بعض الأفراد بعد شفاء القلب.
نصائح للحفاظ على بطارية سيارتك
تعمل بطارية السيارة على بدء تشغيل المحرك الكهربائي، الذي يعمل على تشغيل محرك الاحتراق الداخلي سواءً كان يعمل بالبنزين أو بالديزل.