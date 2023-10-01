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صحيفة تواصل الالكترونية

تُطبق من اليوم.. 5 معلومات عن مخالفة "عدم وجود تأمين للمركبة"

التأمين على المركبات
التأمين على المركبات
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اعتبارًا من اليوم (الأحد) الموافق 1/‏‏ 10/‏‏ 2023، تبدأ الإدارة العامة للمرور بأتمتة رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة» إلكترونيًا.اضافة اعلان

5 معلومات عن الرصد الإلكتروني

وأوضحت إدارة المرور 4 معلومات عن الرصد الإلكتروني للمركبات، وهي:
1 - سيتم تطبيقه على جميع المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.
2 - سيطبق في مدن ومحافظات المملكة كافة.
3 - ترصد المخالفة مرة كل 15 يومًا في حال عدم وجود تأمين سار للمركبة.
4 - المخالفة ستكون من 100 إلى 150 ريالًا.

5 – المخالفة مستقلة كباقي المخالفات ولا ترتبط بأخرى.

5 خطوات للاستعلام عن تأمين المركبات

وحددت آلية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة عبر 5 خطوات، تشمل:
1 - الدخول لحساب المستفيد في منصة «أبشر».
2 - الذهاب إلى خدمات المركبات، استعلامات.
3 - اختيار صلاحية التأمين على المركبات.
4 - تعبئة الحقول المطلوبة: رقم الهوية، ورقم اللوحة، والرمز المرئي.
5 - سيتم عرض صلاحية التأمين.

قيمة المخالفات

يذكر، أن التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/‏‏115)، نصت على أن عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يعد مخالفة تستوجب غرامة 100 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 150 ريالًا في حدها الأعلى.

تأمين المركبات لحفظ الحقوق

ونبهت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية، وفقًا لـ"عكاظ".

ارتفاع أسعار التأمين

وكان الدكتور ياسر الحربي، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، قد أكد على أن ارتفاع أسعار تأمين السيارات بسبب سوء أداء سائقي المركبات.
وقال إن قطاع التأمين على المركبات عانى من خطر كبير، وهو سوء أداء السائقين وانشغالهم بالهاتف مما رفع معدل الحوادث بصورة غير متوقعة.

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