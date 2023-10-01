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صحيفة تواصل الالكترونية

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لحظة غرق قارب يحمل 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

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غرق قارب
أ أ
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وثق مقطع فيديو لحظة غرق قارب يحمل على متنه عدد من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل ليبيا.

خفر السواحل :

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وكان قارب يتبع لخفر السواحل الليبي قد اصطدم بزورق مطاطي يحمل نحو 50 مهاجراً قرب الساحل يوم أمس.

و أدى ذلك إلى إغراق القارب المطاطي وإلقاء من كانوا على متنه في البحر.

سقوط المهاجرين



أدى الاصطدام إلى سقوط العديد من المهاجرين في البحر المتوسط، وقد اضطروا إلى السباحة إلى سفينة ليبية أخرى مجاورة بحثا عن الأمان، حسبما قالت منظمة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش".

وأصدرت "سي ووتش" مقطعا مصورا يظهر قارب خفر السواحل يقترب من قارب المهاجرين وبعد ذلك يسقط معظم من كانوا على متن القارب الأخير في الماء.

وقالت "سي ووتش"، التي تنفذ عمليات الإنقاذ وسط البحر المتوسط، إن أفراد خفر السواحل كانوا يطاردون قارب المهاجرين المطاطي منذ وقت مبكر من صباح الجمعة قبل أن يصطدموا بجانبه.

وقال المتحدث باسم المنظمة، فيليكس ويس، إن الحادث وقع على بعد حوالي 48 كيلومترا إلى شمال مدينة زوارة غربي ليبيا.


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