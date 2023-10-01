لحظة غرق قارب يحمل 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

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وثق مقطع فيديو لحظة غرق قارب يحمل على متنه عدد من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل ليبيا.





خفر السواحل :

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سقوط المهاجرين





أدى الاصطدام إلى سقوط العديد من المهاجرين في البحر المتوسط، وقد اضطروا إلى السباحة إلى سفينة ليبية أخرى مجاورة بحثا عن الأمان، حسبما قالت منظمة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش".





وأصدرت "سي ووتش" مقطعا مصورا يظهر قارب خفر السواحل يقترب من قارب المهاجرين وبعد ذلك يسقط معظم من كانوا على متن القارب الأخير في الماء.





وقالت "سي ووتش"، التي تنفذ عمليات الإنقاذ وسط البحر المتوسط، إن أفراد خفر السواحل كانوا يطاردون قارب المهاجرين المطاطي منذ وقت مبكر من صباح الجمعة قبل أن يصطدموا بجانبه.











لقطات نشرتها منظمة سي ووتش (Sea-Watch) الجمعة، تُظهِر قارب مهاجرين يغرق في البحر بعد اصطدام قارب آخر به، ومحاولات إنقاذ قرابة 50 شخصاً pic.twitter.com/fYbZo01SSg — Arab-Military (@ashrafnsier) September 30, 2023 وقال المتحدث باسم المنظمة، فيليكس ويس، إن الحادث وقع على بعد حوالي 48 كيلومترا إلى شمال مدينة زوارة غربي ليبيا.

وكان قارب يتبع لخفر السواحل الليبي قد اصطدم بزورق مطاطي يحمل نحو 50 مهاجراً قرب الساحل يوم أمس.و أدى ذلك إلى إغراق القارب المطاطي وإلقاء من كانوا على متنه في البحر.