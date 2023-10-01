الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

اليوم.. بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول

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الاختبارات تقيس مستوى الطلبة
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تبدأ، اليوم الأحد وحتى الخميس، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445هـ، لجميع الطلاب على مستوى مدارس المملكة..

وذلك لجميع المراحل التعليمية، من الصف الثالث وحتى السادس، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية.اضافة اعلان

قياس مستوى الطلبة

وستحدد إدارات التعليم، مواعيد الاختبارات لكل مرحلة تعليمية، وتتضمن أسئلة متنوعة لقياس مستوى الطلبة في جميع المقررات الدراسية التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول. 
وأكدت وزارة التعليم أهمية إجراء الاختبارات خلال اليوم الدراسي المعتاد دون أن يكون هناك تأثير على سير بقية الحصص اليومية، مع ضرورة رصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني فور الانتهاء من أعمال التصحيح.
وحددت الوزارة الخميس القادم، موعدًا لاكتمال إدخال جميع معايير التقويم للصفين الأول والثاني الابتدائي، واكتمال إدخال درجات أعمال السنة ومعايير التقويم لنظام المسارات بالمرحلة الثانوية وللمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

الاختبارات الشفهية والعلمية

ويقوم الطلاب بأداء الاختبارات الشفهية والعلمية التي تم تحديدها من قبل وزارة التعليم يوم 23 ربيع الثاني 1445 هـ.
ويبدأ الطلاب بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الثانوية بالمملكة يوم 21 من ربيع الثاني.
في حين تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام يوم الأحد 28 من ربيع الثاني.

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