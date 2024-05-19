تكدس حركة سير المركبات على طريق الملك فهد بالرياض (فيديو)

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شهد طريق الملك فهد بالرياض، اليوم الأحد، ازدحامًا مروريًا، بعد غياب رجل المرور.

وتم رصد تكدس حركة سير المركبات على طريق الملك فهد في الرياض.

وحسب "الإخبارية"، فقد اصطفت السيارات على بطريق الملك فهد، بسبب تجاوز بعض السائقين وعد الالتزام بالتعليمات والإرشادات العامة للمرور.





6 نصائح من المرور للقيادة بشكل آمن في الضباب



وفي وقت سابق، طالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات موصية بمجموعة من النصائح الضرورية للقيادة بشكل آمن، على هذا النحو:1 – تخفيف السرعة.2 – عدم التوقف بشكل مفاجئ.3 – تجنب استخدام النور العالي تمامًا.4 – استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.5 – تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.6 – في حال تعثر القيادة: أوقف مركبتك خارج الطريق، واستخدم أنوار التنبيه.