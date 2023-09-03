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صحيفة تواصل الالكترونية

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أخبار السعودية.. بشرى بخصوص نهاية الصيف وموعد إغلاق التكييف وأمطار غزيرة على هذه المناطق

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:

بشرى بخصوص نهاية فصل الصيف وحدوث تغير في درجات الحرارة

أكدت الجمعية الفلكية بجدة، أنه خلال شهر سبتمبر الجاري ينتهي فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

"المسند" يكشف عن موعد إغلاق التكييف البارد بهذه المناطق في المملكة
كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن موعد إغلاق التكييف البارد بهذه المناطق في المملكة.

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

تعليق الدراسة في المنشآت التدريبية بأبها ومحافظات عسير
أعلنت وكالة تعليق الدراسة، أنه تقرر، اليوم الأحد، تعليق الدراسة في المنشآت التدريبية بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة "بنين وبنات" للفترة المسائية.

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. نقل مواطن من دبي بطائرة الإخلاء الطبي الجوي
أعلنت قنصلية المملكة في دبي، عن نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى المملكة.

الدفاع تعلن عن تخريج الطلبة المبتعثين إلى 3 كليات عسكرية أوروبية
أعلنت وزارة الدفاع، عن تخرّج الطلبة المبتعثين إلى 3 كليات عسكرية أوروبية، بعد إتمام تعليمهم الأكاديمي وتأهيلهم العسكري.

وزيرا الموارد البشرية والتعليم يدشنان مبادرة الإرشاد المهني في المدارس
دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية أحمد الراجحي، اليوم, مبادرة التوجيه والإرشاد المهني.

5 آلاف ريال عقوبة المنشآت التي لا تُحاسب المعتدين
اعتبرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقاعس المنشأة عن تشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل، مخالفة جسيمة تستوجب غرامة من 1000 إلى 5 آلاف ريال.

لاستمرار الدعم.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمن يحصلون على رواتب التقاعد
اشترط حساب المواطن على المواطنين الحاصلين على رواتب التقاعد الإفصاح عن ذلك ضمن مصادر الدخل في برنامج الدعم.

"صندوق الاستثمارات" يستحوذ على كامل حصة سابك في شركة "حديد"
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بنسبة 100%، من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

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