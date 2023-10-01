الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بدء الإلزام بالحجز للفحص الدوري لجميع المركبات ورصد مخالفات التأمين

فحص المركبات
فحص المركبات
أ أ
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أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلزامية حجز موعد للفحص الفني الدوري لجميع المركبات بداية من 1 أكتوبر.اضافة اعلان

الفحص الفني الدوري للمركبات

وأوضحت أنه يمكن للمستفيدين الحجز لفحص المركبة عبر منصة الفحص الفني الدوري، وذلك لتنظيم عملية دخول المركبات، واستغلال الوقت الأمثل في الحضور للفحص الفني بحسب الموعد على المنصة، وفقًا لـ"الوطن".
كما يستهدف تطبيق الحجز الإلزامي اختيار المستفيد الوقت المناسب للحجز، مما يجنبه الانتظار من خلال الحجز الإلكتروني عبر المنصة.

5 معلومات عن الرصد الإلكتروني

يبدأ المرور اليوم تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين في جميع المدن والمحافظات. وأوضحت إدارة المرور 4 معلومات عن الرصد الإلكتروني للمركبات، وهي:
1 - سيتم تطبيقه على جميع المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.
2 - سيطبق في مدن ومحافظات المملكة كافة.
3 - ترصد المخالفة مرة كل 15 يومًا في حال عدم وجود تأمين سار للمركبة.
4 - المخالفة ستكون من 100 إلى 150 ريالًا.
5 – المخالفة مستقلة كباقي المخالفات ولا ترتبط بأخرى.

قيادة المركبة

فعّلت إدارة المرور، نهاية العام الماضي، الرصد الآلي لـ7 مخالفات مرورية:
1 - وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.
2 - تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.
3 - قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.
4 - مخالفة تنظيمات السير على الطريق.
5 - عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن بالطريق المتعدد المسارات.
6 - عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
7 - القيادة على أكتاف الطريق والأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.

24 نقطة لسحب رخصة القيادة

1- المرة الأولى
سحب رخصة القيادة ثلاثة أشهر.
2- المرة الثانية
سحب رخصة القيادة ستة أشهر.
3- المرة الثالثة
سحب رخصة القيادة سنة هجرية.
4- المرة الرابعة
سحب رخصة القيادة نهائيًا.

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