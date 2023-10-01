أقصى عقوبة.. سجن طبيب 5 سنوات في تهمة مخلة بالشرف

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قضت محكمة الاستئناف في عسير، بمعاقبة طبيب سوري، بالسجن 5 سنوات، والتشهير به في وسائل الإعلام، بعد إدانته بالتحرش بممرضة فلبينية. اضافة اعلان

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "عكاظ"، فقد اتهمت الممرضة الطبيب بملامسة مكان حساس في جسدها، داخل مقر عملهما في مستشفى خاص (جنوبي المملكة)، وفق ما جاء في شكوى تقدمت بها إلى إدارة المستشفى، وأتبعتها ببلاغ إلى الشرطة.

وأضافت أن الطبيب راسلها من جواله يعتذر منها عما فعله مبررًا أنه كان يمزح معها، وأرفقت الشاكية صورة من المحادثة.

وأمرت النيابة بإيقاف الطبيب على ذمة التحقيق، ثم أمرت بتمديد حبسه، وقررت إحالته إلى المحكمة الجزائية.

وتنازلت الممرضة عن الحق الخاص، وتقرر السير في الدعوى في الحق العام، وبعد استكمال التحقيقات مع الطبيب قدم المدعي العام لائحة الدعوى العامة، أشار فيها إلى أن الطبيب تعمّد ضرب الممرضة في مكان حساس من جسمها ما دفع الضحية إلى الإجهاش بالبكاء.





تحرش لفظي وإغرائها بمبلغ مادي للسهر معها



نص المحادثة بين الطبيب والممرضة



مزاح وليس تحرش



خطأ غير مقصود!



تغليظ العقوبة



وقالت في دعواها إنها ليست المرة الأولى التي يلمسها الطبيب، إذ سبق التحرش بها لفظيًا، وعرض عليها 1000 ريال مقابل السهرة معه في منزله.وأفادت بأنه لا يوجد لديها شهود ولا كاميرات في الموقع، لكنها تحتفظ برسائل الاعتذار من الطبيب في محادثة عبر تطبيق "واتساب".وقررت التنازل عن الحق الخاص معتبرة لمسها من الطبيب كان عن طريق الخطأ وفق إقرارها.ومثلت للشهادة أمام النيابة رئيسة قسم التمريض، وقالت إنها تلقت شكوى الممرضة وهي تبكي بسبب ما وقع لها من الطبيب، واطلعت النيابة على المحادثة مترجمة من اللغة الإنجليزية.وفي نص المحادثة تسأل الممرضة الطبيب: "لماذا يا دكتور لمست جزءًا من جسمي بالأمس، لم أستطع النوم بسبب ما فعلته".ورد الطبيب: "أنا آسف كان مزاحًا فقط، أرجوكِ تعالي غدًا. أنا سألت عنكِ وأخبروني أنك مريضة، وحاولت الاتصال بك ولم تجيبي.. أنا آسف، أنا خجلان، أنا أحترمك، وأقسم أنني كنت أمزح.. وهل أخبرتِ أحدًا بذلك.. هل أخبرتِ إدارة المستشفى.. هل قدمتِ شكوى ضدي؟".وأقر الطبيب في التحقيقات أمام النيابة بأنه لمس مكانًا حساسًا من جسد الممرضة عن طريق المزاح، وأرسل لها اعتذارًا عن طريق "واتساب".لكنه أنكر تهمة التحرش، وقال إنه خلال مروره بالعيادة رجعت عليه الممرضة و"دفشها"، كي لا تلتصق به" "لمست يدها وكتفها بالخطأ"، وأقر المتهم بذلك للمستشفى بعد تهديده بإحالة الواقعة للشرطة.لكنه عاد مجددًا وتراجع عن ذلك، وأقر أنه لمسها في مكان حساس من جسمها بالمزح دون أن يتحرش بها أو يساومها على سهرة معه بألف ريال.وخلص التحقيق مع الطبيب إلى توجيه الاتهام إليه بتهمة التحرش بالمجنى عليها بفعل ذي مدلول جنسي، وذلك بلمس جسدها في مقر عملها.واعتبر المدعي العام ذلك فعلاً محرمًا شرعًا ومعاقبًا عليه ومجرمًا وفق المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش، وقدم 5 من الأدلة والقرائن بينها أدلة رقمية، وطالب المدعي العام بإثبات إدانة الطبيب بما أسند إليه ومعاقبته بالحبس والغرامة والتشهير به طبقاً للنظام.وبرر الطبيب أمام المحكمة، بأن ما وقع منه كان خطأ غير مقصود ولا يوجد القصد الجنائي المتمثل في العلم والإرادة؛ الذي هو مناط العقوبات الجزائية ما ينفي معه القصد الجنائي، وطالب بالإفراج عنه وعدم إدانته لعدم قيام الدعوى بحقه.وبعد أن استمعت المحكمة لجميع الأطراف قررت رفع القضية للدراسة والتأمل.وخلصت المحكمة الجزائية في منطقة عسير، إلى إدانة الطبيب بالتحرش بالممرضة بفعل ذي مدلول جنسي بلمس جسدها بقصد التحرش في مقر عملها.وحكمت عليه بالسجن لمدة عام وتغريمه خمسة آلاف ريال، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم بعد اكتسابه القطعية، ومنح الأطراف حق الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف.وغلظت محكمة الاستئناف في عسير، العقوبة بتوقيع الحد الأقصى (السجن 5 سنوات) .وقالت المحكمة إن "مبدأ المحكمة العليا نص على أنه لا يعد التنازل عن الحق الخاص أو دعوى التراضي في قضايا اللواط والتحرش سببًا أو مبررًا لتخفيف العقوبة".وبينت أن دفوع الطبيب لا يستند عليها واقع الحال ولا يؤثر على الإدانة، وشددت على أن العقوبة المحكوم بها من محكمة الدرجة الأولى قليلة وفقًا لما ورد من المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش ولما ورد من تعميم بهذا الخصوص.وقررت محكمة الاستئناف تعديل منطوق الحكم لتصبح عقوبة السجن للطبيب 5 سنوات لإدانته بالتحرش.