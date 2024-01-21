عاجل.. رابط وتخصصات الوظائف المدنية في وزارة الدفاع مع فتح باب التقديم

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أعلنت
قيادة سلاح الصيانة بالقوات البرية في وزارة الدفاع، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف
المدنية في مجالي التعليم والترجمة بمعهد سلاح الصيانة بالطائف.
طريقة
وخطوات التقديم على وظائف بالقوات البرية بوزارة الدفاع وأوضحت
أن الوظائف متاحة من خلال برنامج تشغيل وصيانة معدات القوات البرية للحاصلين على
درجة البكالوريوس في "اللغة الإنجليزية" على النحو التالي:
المسميات
الوظيفية1 -
معلم لغة إنجليزية - عدد (3)
المتطلبات:
حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال اللغة الإنجليزية تربوي ويفضل خبرة مع اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.
2 - - مترجم لغة إنجليزية - عدد (1)
المتطلبات:
حاصل على شهادة اللغة الإنجليزية ويفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال تخصصه مع اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.