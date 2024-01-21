عاجل.. رابط وتخصصات الوظائف المدنية في وزارة الدفاع مع فتح باب التقديم

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أعلنت قيادة سلاح الصيانة بالقوات البرية في وزارة الدفاع، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المدنية في مجالي التعليم والترجمة بمعهد سلاح الصيانة بالطائف. اضافة اعلان





طريقة وخطوات التقديم على وظائف بالقوات البرية بوزارة الدفاع



المسميات الوظيفية



طريقة التقديم

