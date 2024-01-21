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عاجل.. رابط وتخصصات الوظائف المدنية في وزارة الدفاع مع فتح باب التقديم

وزارة الدفاع
وظائف وزارة الدفاع
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أعلنت قيادة سلاح الصيانة بالقوات البرية في وزارة الدفاع، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المدنية في مجالي التعليم والترجمة بمعهد سلاح الصيانة بالطائف.اضافة اعلان

طريقة وخطوات التقديم على وظائف بالقوات البرية بوزارة الدفاع  

وأوضحت أن الوظائف متاحة من خلال برنامج تشغيل وصيانة معدات القوات البرية للحاصلين على درجة البكالوريوس في "اللغة الإنجليزية" على النحو التالي:

المسميات الوظيفية

1 - معلم لغة إنجليزية - عدد (3)
 المتطلبات:
حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال اللغة الإنجليزية تربوي ويفضل خبرة مع اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.

2 - - مترجم لغة إنجليزية - عدد (1)
 المتطلبات:
حاصل على شهادة اللغة الإنجليزية ويفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال تخصصه مع اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.

طريقة التقديم

 يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/7/9هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الثلاثاء 1445/7/11هـ.

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