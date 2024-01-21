"التعليم" تحظر على المدارس قبول إهداءات خارجية

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أرسلت وزارة التعليم تعميمًا عاجلًا لجميع المدارس العالمية والأهلية تشدد فيه على ضرورة مناسبة ما تحتويه مراكز مصادر التعليم ودور الحديث من كتب إثرائية أو ثقافية أو علمية. اضافة اعلان





التعلم تشدد على خلو المدارس من الكتب المخالفة للوسطية



عدم قبول المدراس إهداءات أو مطبوعات خارجية



دور أخصائي مصادر التعلم في المدارس



من أهداف مركز مصادر التعلم



وأكدت على ضرورة الوقوف على مناسبتها وخلو المدارس من الكتب التي تتبنى أفكارًا مخالفة للوسطية والاعتدال أو تشويش أفكار المتعلمين، حرصًا من الوزارة على أهمية المحتوى المناسب لطلاب المدارس، وفقًا لـ"مكة".وشمل التعميم إبلاغ المدارس بضرورة حصر ما تحتويه مراكز التعلم ودور الحديث من أوعية فكرية للطلاب والطالبات وخلوها من أي مخالفات، والتشديد على عدم مخالفتها للأنظمة والتعليمات الواردة من الوزارة.وأوصى التعميم على عدم قبول المدرسة أو المنشأة التعليمية لأي إهداءات أو مطبوعات سوى الواردة من الوزارة، وضرورة رفع تقارير وتحريرها في قوائم والتحفظ عليها والتعامل معها وفق النظام.ويشار إلى أن وزارة التعليم سبق وعينت أخصائي مصادر تعلم متفرغ في المدرسة للمهام الخاصة به، وتوفير مركز في المدرسة يتم فيه تيسير التعليم الفردي والجماعي وإتاحة الإمكانات اللازمة سواء مواد الاستماع أو المشاهدة.ويهدف أيضًا إلى توفير بيئة صحية لتوجيه العملية التي يتم تصميمها وتنفيذها وتقييمها في ضوء أهداف تعليمية وتربوية.1ـ دعم المناهج الدراسية بالمعلومات الإثرائية2ـ اكتساب مهارات البحث والتفكير وحل المشكلات3ـ غرس حب القراءة والاطلاع وتنميتها لدى المتعلمين