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"التعليم" تحظر على المدارس قبول إهداءات خارجية

المدارس1
المدارس الأهلية والدولية
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أرسلت وزارة التعليم تعميمًا عاجلًا لجميع المدارس العالمية والأهلية تشدد فيه على ضرورة مناسبة ما تحتويه مراكز مصادر التعليم ودور الحديث من كتب إثرائية أو ثقافية أو علمية.اضافة اعلان

التعلم تشدد على خلو المدارس من الكتب المخالفة للوسطية

وأكدت على ضرورة الوقوف على مناسبتها وخلو المدارس من الكتب التي تتبنى أفكارًا مخالفة للوسطية والاعتدال أو تشويش أفكار المتعلمين، حرصًا من الوزارة على أهمية المحتوى المناسب لطلاب المدارس، وفقًا لـ"مكة".
وشمل التعميم إبلاغ المدارس بضرورة حصر ما تحتويه مراكز التعلم ودور الحديث من أوعية فكرية للطلاب والطالبات وخلوها من أي مخالفات، والتشديد على عدم مخالفتها للأنظمة والتعليمات الواردة من الوزارة.

عدم قبول المدراس إهداءات أو مطبوعات خارجية

وأوصى التعميم على عدم قبول المدرسة أو المنشأة التعليمية لأي إهداءات أو مطبوعات سوى الواردة من الوزارة، وضرورة رفع تقارير وتحريرها في قوائم والتحفظ عليها والتعامل معها وفق النظام.

دور أخصائي مصادر التعلم في المدارس

ويشار إلى أن وزارة التعليم سبق وعينت أخصائي مصادر تعلم متفرغ في المدرسة للمهام الخاصة به، وتوفير مركز في المدرسة يتم فيه تيسير التعليم الفردي والجماعي وإتاحة الإمكانات اللازمة سواء مواد الاستماع أو المشاهدة.
ويهدف أيضًا إلى توفير بيئة صحية لتوجيه العملية التي يتم تصميمها وتنفيذها وتقييمها في ضوء أهداف تعليمية وتربوية.

من أهداف مركز مصادر التعلم

1ـ دعم المناهج الدراسية بالمعلومات الإثرائية
2ـ اكتساب مهارات البحث والتفكير وحل المشكلات
3ـ غرس حب القراءة والاطلاع وتنميتها لدى المتعلمين

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