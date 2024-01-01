الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

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عاجل.. أخبار السعودية.. موعد صرف دعم ساند ومعايير المفاضلة على الوظائف الإدارية بالتعليم

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

موعد صرف دعم ساند لشهر يناير  
كشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف دعم ساند يتم في بداية كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف هذا الموعد إجازة رسمية.

أمطار ورياح على مكة وهذه المناطق لـ 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأصفر.

بالخطوات.. استعلم عن أهلية الضمان الاجتماعي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي.

بمليار و400 مليون ريال.. تلبية 459 طلبًا لمتبرعين لبناء المساجد وترميمها
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن تلبيه 459 طلباً لمتبرعين لبناء المساجد وترميمها بمختلف مناطق المملكة خلال العام 2023م.

التعليم تعلن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون لعام 2024
أعلنت وزارة التعليم عن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون.

إحالة منشأة في الدمام للنيابة العامة لارتكابها هذه المخالفة
أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء, إحدى المنشآت في الدمام إلى النيابة العامة , بعد ملاحظة قيامها بتعديل وشطب تواريخ الصلاحية لمنتجات تجميل، وتداول منتج تجميلي منتهي الصلاحية مما يعد مخالفاً لنظام منتجات التجميل.

بدء التقديم والقبول والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلومات لعام 2024
 أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن الجدول الزمني للتقديم والقبول والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلوم للعام التدريبي 2024، الذي يبدأ اعتباراً من أمس وحتى نهاية يوم 15 يناير.

ماذا تفعل عندما يتعذر حجز قطعة أرض متاحة في سكني؟
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في حال وجود قطع متاحة للحجز لكن تعذر الحجز فيها، فهذا يعني أنه لا يوجد شواغر في المخطط وجاري العمل على إزالتها.

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