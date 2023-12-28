أخبار السعودية.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة والمبالغ المسموح بخروجها من المطارات

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



الإحصاء: 8.6% نسبة البطالة بين المواطنين في الربع الثالث 2023م

بلغ معدل البطالة الإجمالي في المملكة للمواطنين وغير المواطنين 5.1% في الربع الثالث من عام 2023م، بارتفاع 0.2 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام نفسه، حسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء.



‏تعليم مكة تعلّق الدراسة في المدارس المسائية والليلية بسبب الأحوال الجوية



قررت إدارة تعليم مكة المكرمة، تعليق الدراسة حضوريًّا مساء اليوم الخميس، في المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل.



قيمة المبالغ المسموح بها للسفر من المطارات أو ما يعادلها من الذهب

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار في حال كنت تحمل ما قيمته 60 ألف ريال سعودي وما يعادلها من المجوهرات أو المعادن الثمينة.



إنذار أحمر من أمطار غزيرة على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ 10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.



الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1445

قبل أيام قليلة من صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن، يتساءل المستفيدون عن آلية الاستعلام باستخدام رقم الهوية.



منصة مدرستي.. طريقة تسجيل كادر الطلاب برقم الهوية 1445

تتمتع منصة مدرستي، بخصائص ومميزات تتيح للطلاب طرق ووسائل تعليمية متطورة، وقد أظهرت نجاحها بعد مضي نحو أربع سنوات على انطلاقها من خلال الخدمات التعليمية المقدمة لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة.



خطوات ورابط إصدار جواز السفر إلكترونيًا عبر منصة أبشر 1445

يُمثل جواز السفر الجديد، وثيقة رسمية إلكترونية تم تطويرها لخدمة المواطنين، ويحتوي على شريحة إلكترونية تحمل جميع البيانات الشخصية اللازمة للجهات الرسمية في المطارات.



بالتفاصيل.. التعليم تفتح التقديم لشغل 44 وظيفة إدارية عبر برنامج تمهير

تعلن وزارة التعليم عن فتح باب التقديم لشغل 44 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في مقر الوزارة والإدارات التعليمية للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات.





