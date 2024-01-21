دولة أوروبية تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان المحتل

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أعلنت بلجيكا أنها ستدعم بشكل كامل القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، التي تتهم المحتل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية"، في حربه على قطاع غزة.

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بلجيكا تؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال:



وقالت وزيرة التعاون التنموي البلجيكية كارولين جينيز، -وفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية- اليوم: "تؤكد بلجيكا من جديد دعمها الكامل للقضية أمام محكمة العدل الدولية، وإذا طلبت المحكمة من المحتل الإسرائيلي وقف عمليته العسكرية ضد غزة، فإن بلادنا ستدعمها بشكل كامل".وأضافت أن بلادها تتحمل مسؤوليتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني.وتعهدت جينيز بمواصلة الالتزام في تحقيق هدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، على المستويات كافة.وأكدت أن بلادها ستواصل السعي داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، من أجل وقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، والامتثال للقانون الدولي وحل الدولتين.يذكر أن كلاً من المكسيك وتشيلي أعلنتا أمس، انضمامهما إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.تلقت المحكمة الجنائية الدولية في 17 نوفمبر الماضي طلبات من 5 دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال - القائمة بالاحتلال- في قطاع غزة والضفة الغربية.