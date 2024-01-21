"الأمان الأسري": ضرب الأطفال يسبب تراجع معدل الذكاء

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أثبتت نحو 1500 دراسة عالمية، الضرر الذي يحدثه ضرب الأطفال، وأظهر برنامج الأمان الأسري أن الضرب يؤثر سلبًا على معدل الذكاء. اضافة اعلان





ضرب الأطفال يؤثر على معدل ذكاء الأطفال



ينخفض ذكاء الأطفال من 5 ـ 9 سنوات 2.8 نقطة بسبب الضرب





ضرب الأطفال مرة كل شهر يؤثر على الدماغ



6 سلبيات لضرب الأطفال



ووجدت جامعة نيوهامبشير الأمريكية أن معدل الذكاء لدى الأطفال الذين تعرضوا للضرب على أجزاء من أجسادهم من سن 3 - 4 سنوات ينخفض بمقدار 5 نقاط.وأثبتت الجامعة أن الذكاء ينخفض لدى الأطفال من سن 5 - 9 سنوات بمقدار 2,8 نقطة عن الأطفال الذين لم يتعرضوا للضرب في هذه المرحلة العمرية نفسها، حسب صحيفة "مكة".وبين البرنامج أن جامعة هارفارد وجدت أن ضرب الأطفال على أجزاء من أجسادهم مرة واحدة في الشهر يؤثر سلبًا على منطقة اتخاذ القرار بالدماغ بنسبة من 14-19%..ضرب الأطفال يؤدي إلى:

1ـ اضطرابات نفسية.

2ـ اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع.

3ـ السلوك العدواني عند الطفل.

4ـ العلاقات السلبية بين الوالدين والطفل.

5ـ ضعف تقدير الذات.

6ـ تعاطي المخدرات.