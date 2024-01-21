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"الأمان الأسري": ضرب الأطفال يسبب تراجع معدل الذكاء

ضرب الأطفال
آثار ضرب الأطفال
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أثبتت نحو 1500 دراسة عالمية، الضرر الذي يحدثه ضرب الأطفال، وأظهر برنامج الأمان الأسري أن الضرب يؤثر سلبًا على معدل الذكاء.اضافة اعلان

ضرب الأطفال يؤثر على معدل ذكاء الأطفال

ووجدت جامعة نيوهامبشير الأمريكية أن معدل الذكاء لدى الأطفال الذين تعرضوا للضرب على أجزاء من أجسادهم من سن 3 - 4 سنوات ينخفض بمقدار 5 نقاط.

ينخفض ذكاء الأطفال من 5 ـ 9 سنوات 2.8 نقطة بسبب الضرب

وأثبتت الجامعة أن الذكاء ينخفض لدى الأطفال من سن 5 - 9 سنوات بمقدار 2,8 نقطة عن الأطفال الذين لم يتعرضوا للضرب في هذه المرحلة العمرية نفسها، حسب صحيفة "مكة".


ضرب الأطفال مرة كل شهر يؤثر على الدماغ

وبين البرنامج أن جامعة هارفارد وجدت أن ضرب الأطفال على أجزاء من أجسادهم مرة واحدة في الشهر يؤثر سلبًا على منطقة اتخاذ القرار بالدماغ بنسبة من 14-19%..

6 سلبيات لضرب الأطفال

ضرب الأطفال يؤدي إلى:

1ـ اضطرابات نفسية.
2ـ اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع.
3ـ السلوك العدواني عند الطفل.
4ـ العلاقات السلبية بين الوالدين والطفل.
5ـ ضعف تقدير الذات.
6ـ تعاطي المخدرات.

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